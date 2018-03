1 người chết, 19 bị thương khi đi xem Linkin Park

Theo TMZ, thi thể của Chester Bennington được tìm thấy vào khoảng 9h sáng 20/7 (giờ địa phương) tại khu nhà riêng ở Palos Verdes Estates. Các giám định cho biết Chester Bennington đã treo cổ. Nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử chưa được xác định.

Ca sĩ Chester Bennington tự tử ở tuổi 41.

Chester đã phải vật lộn với ma túy và chứng nghiện rượu trong nhiều năm qua. Trong quá khứ, nam ca sĩ từng thừa nhận có ý định tự tử bởi ngày bé từng bị một người đàn ông lớn tuổi lạm dụng.

Chester Bennington đặc biệt thân thiết với Chris Cornell – giọng ca chính của hai nhóm nhạc Rock là Soundgarden và Audioslave. Hồi tháng 5 năm nay, Chris cũng tự kết liễu đời mình ở tuổi 52. Khi đó, Chester đã viết một lá thư ngỏ dành cho người bạn thân. Ngày 20/7 chính là sinh nhật của Chris Cornell.

* Linkin Park hát "In The End"

Ca sĩ chính của nhóm Linkin Park treo cổ tự tử

Chester Bennington sinh năm 1976, là giọng ca chính của Linkin Park – nhóm nhạc Rock lừng danh của thập niên 2000 và sở hữu lượng fan đông đảo khắp thế giới.

Chester gây ấn tượng với chất giọng đặc biệt. Anh từng được đưa vào danh sách Top 100 giọng ca Heavy Metal hay nhất mọi thời đại.

Chester biểu diễn ở Brazil hôm 13/5.

Ngoài vai trò là ca sĩ, Chester còn tham gia đóng phim. Anh xuất hiện với vai khách mời trong hai tập của loạt phim hành động Crank (có Jason Statham thủ vai chính). Năm 2010, Chester có vai diễn quan trọng trong phim kinh dị Saw 3D.

Nam ca sĩ từng hai lần kết hôn và có sáu người con.

Nhóm nhạc Linkin Park từng hát ca khúc chủ đề trong ba phần đầu của loạt bom tấn "Transformers".

Cái chết của Chester Bennington đang gây xôn xao trong làng nhạc thế giới và khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Nhóm Linkin Park vẫn đang đi tour tại Mỹ để quảng bá cho album One More Light.

* Linkin Park hát "Numb"

Linkin Park hát 'Numb'

Thành lập từ năm 2000, nhóm nhạc nổi tiếng đã ra mắt được bảy album. Trong số đó, album thứ hai – Meteora – ra mắt năm 2003 là sản phẩm thành công nhất với 27 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Album mới nhất của Linkin Park là One More Light được phát hành vào cuối tháng 5 năm nay. Sản phẩm này vẫn thành công về thương mại khi leo lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng album Billboard. Tuy nhiên, One More Light gây nhiều tranh cãi về chất lượng khi Linkin Park chuyển hướng sang dòng nhạc Electropop thời thượng và xa rời phong cách Rock quen thuộc của nhóm trước đây.

Nguyên Minh