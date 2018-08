Các sao thăm và cầu cho Aretha Franklin bình phục

'Nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin nguy kịch vì bệnh tật

Theo People, Aretha Franklin đang trong tình trạng nguy kịch và được theo dõi tại nhà riêng ở Detroit, Mỹ. Gia đình túc trực ở bên danh ca. "Bà đã tỉnh táo, cười nói và có thể nhận ra mọi người. Gia đình ở bên bà", cháu trai của Aretha Franklin nói trên People. Nhiều ngôi sao ở Hollywood đã tới thăm "nữ hoàng nhạc soul" ngay sau khi biết tin, số khác gửi lời động viên trên mạng xã hội.

Aretha Franklin vẫn biểu diễn những năm gần đây.

Danh ca Stevie Wonder, diễn viên Glynn Turman - chồng cũ của Aretha Franklin, nhà hoạt động xã hội Jesse Jackson tới nhà của ca sĩ ở Detroit để thăm hỏi hôm 15/8. Ca sĩ Diana Ross chia sẻ: "Một ngọn đuốc rực sáng sắp tắt và chỉ Chúa mới biết khi nào. Dành những lời cầu nguyện cho bà".

Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ đăng tải trên Twitter: "Giọng ca nội lực, niềm đam mê lan tỏa và những lời ca đầy cảm hứng của Aretha Franklin giúp chúng ta có những bản ghi âm xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc. Những ngày này, chúng ta hướng suy nghĩ về 'nữ hoàng nhạc soul'".

Ca sĩ Mariah Carey, Ciara, Chance The Rapper, La Toya Jackson, Lin-Manuel Miranda, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton... đăng tải lại hình ảnh, video của Aretha Franklin khi biểu diễn trên sân khấu và gửi lời cầu nguyện tới ca sĩ 76 tuổi.

* Aretha Franklin hát 'A natural woman' năm 2015

Aretha Franklin sinh năm 1942, là ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ. Thập niên 1960, bà được xưng tụng là "nữ hoàng nhạc soul" với các bản hit như Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Spanish Harlem... Bà được đề cử 44 giải Grammy và chiến thắng 18 giải, là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất thế giới với hơn 75 triệu đĩa. Năm 1987, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có tên trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Theo tạp chí Rolling Stone, bà là một trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Minh Anh