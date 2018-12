Brooklyn Beckham hẹn hò người mẫu hơn hai tuổi

Brooklyn Beckham hẹn hò người mẫu 20 tuổi / Brooklyn Beckham bị khán giả Trung Quốc chỉ trích

Us Weekly mô tả Brooklyn Beckham đưa Hana Cross đi qua hàng chục phóng viên ảnh đứng ngoài sự kiện để vào xe. Con trai 19 tuổi của Vic-Becks mặc áo sơ mi trắng, quần đen, trong khi Hana Cross diện crop-top. "Cậu ấy có vẻ rất bị thu hút và quan tâm cô ấy. Họ hạnh phúc khi ở bên nhau", một người dự bữa tiệc tiết lộ.

Brooklyn Beckham nắm tay Hana Cross rời bữa tiệc. Ảnh: INSTAR Images.

Hana Cross là bạn thân của em họ Brooklyn. Theo nhiều nguồn tin, cặp sao hẹn hò khoảng hai tháng, từng đi chơi công viên, xem ca nhạc cùng nhau. Hana Cross là người mẫu tự do. Cô từng xuất hiện trong quảng cáo của các thương hiệu như New Look, Topshop, Fendi...

Gia đình David Beckham Brooklyn Beckham và các thành viên trong gia đình.

Brooklyn có tình trường gây chú ý khi hẹn hò với nhiều người đẹp. Trước đó, anh nhiều năm gắn bó Chloe Grace Moretz, có tình yêu chóng vánh với ca sĩ Madison Beer, người mẫu Playboy Lexi Wood, diễn viên Emma Montagu, người mẫu Pháp Sonia Ben Ammar...

Minh Anh