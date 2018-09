Britney Spears phải tăng gần gấp đôi trợ cấp nuôi con cho chồng cũ

Britney Spears trả 110.000 USD phí kiện tụng cho chồng cũ / Britney Spears thích dùng đồ bình dân

Theo nguồn tin của Us Weekly, ngày 24/9, thỏa thuận mới về quyền nuôi con giữa Britney Spears và Kevin Federline được thống nhất. Britney phải tăng số tiền trợ cấp để Kevin Federline nuôi hai con Preston (13 tuổi) và Jayden (12 tuổi). "Thỏa thuận này cho phép Kevin giúp các con có được cuộc sống thoải mái giống như khi chúng ở với Britney", người này nói.

Kevin Federline được tăng tiền trợ cấp nuôi con. Ảnh: GCImages.

Từ con số 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) một tháng như trước đây, Britney Spears phải tăng lên gần gấp đôi, 35.000 USD. Ngoài ra, các khoản chi phí kiện tụng, dịch vụ pháp lý, Britney Spears cũng phải chi trả.

Theo E! News, nhóm pháp lý của Britney Spears không hài lòng với thỏa thuận mới nhưng họ chấp nhận vì muốn mọi chuyện được giải quyết để ca sĩ sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng pháp lý. "Cô ấy đã mệt mỏi và muốn sống cuộc đời mình, đặt mọi thứ lại phía sau", nguồn tin nói.

Đầu năm nay, Kevin Federline tìm cách đòi thêm tiền từ Britney Spears vì cho rằng cô kiếm được nhiều tiền từ show diễn Britney: Piece of Me ở Las Vegas (137 triệu USD sau bốn năm). Vũ công 40 tuổi nói số tiền 20.000 USD một tháng là không đủ cho anh và các con. "Britney rất giận Kevin khi anh ta đòi thêm tiền bởi cô ấy đã phải chi cho mọi thứ. Bọn trẻ là cả thế giới với cô ấy", nguồn tin của Us Weekly nói khi đó.

Britney Spears có hai con với Kevin Federline.

Tới tháng 5, luật sư của Kevin Federline - Mark Vincent Kaplan - đệ đơn kiện và cho rằng thân chủ của ông xứng đáng có được số tiền gấp ba lần số đang nhận. Nhóm pháp lý của Britney Spears từ chối ngồi bàn bạc. Bố của Britney Spears yêu cầu phía Kevin báo cáo việc chi tiêu số tiền trợ. "Kevin còn bốn người con từ các mối quan hệ khác và Britney không có trách nhiệm phải lo cho tất cả", nguồn tin nói.

Kevin Federline có sáu con, sau ba mối quan hệ. Ngoài hai con trai với Britney Spears, DJ còn có hai con với vợ cũ Shar Jackson và hai con với vợ hiện tại - Victoria Prince.

