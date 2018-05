Britney Spears lo sợ không được gặp con

Chồng cũ Britney Spears muốn tăng gấp ba lần trợ cấp nuôi con / Không đòi được tiền từ Britney Spears, chồng cũ dọa kiện

Ngày 23/5, nguồn tin của Us Weekly chia sẻ vụ kiện giữa Kevin Federline và Britney Spears có thể diễn biến xấu. Ca sĩ đang lo lắng Kevin Federline tìm cách tách cô khỏi hai con trai, nếu cô không chấp thuận yêu cầu tăng gấp ba lần số tiền trợ cấp hiện tại.

Britney Spears và chồng cũ vướng vào kiện tụng vì chuyện trợ cấp nuôi con.

Hôm 22/5, luật sư Mark Vincent Kaplan đại diện cho Kevin Federline đệ đơn lên tòa án, yêu cầu Britney Spears chia sẻ thêm tiền nuôi con. Tuy vậy, bố của Britney Spears yêu cầu phía Kevin báo cáo số tiền trợ cấp hiện tại - 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng) - được chi tiêu như thế nào. "Kevin còn bốn người con từ các mối quan hệ khác và Britney không có trách nhiệm phải lo cho tất cả", nguồn tin nói.

Kevin Federline có sáu con, sau ba mối quan hệ. Ngoài hai con trai với Britney Spears, DJ còn có hai con với Shar Jackson và hai con với vợ hiện tại - Victoria Prince.

Theo The Blast, ông bố 40 tuổi thu nhập chỉ khoảng 3.000 USD một tháng khi làm DJ, chưa bằng 1% so với thu nhập của Britney Spears. Từ đầu năm nay, Kevin Federline nhiều lần đánh tiếng xin thêm tiền trợ cấp, thậm chí dọa kiện khi không đạt được mục đích. DJ lấy lý do để hai con trai có cuộc sống tốt hơn.

Kevin Federline và Britney Spears làm đám cưới năm 2004 và ly hôn năm 2007. Họ chào đón hai con trai Sean và Jayden năm 2005 và 2006. Sau khi ly hôn, Kevin Federline giành được quyền nuôi con khi Britney Spears rơi vào khủng hoảng. Kể từ đó, Britney Spears phải trợ cấp cho chồng cũ.

