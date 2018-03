Britney Spears đi ăn tối cùng tình trẻ

Những MV đình đám trong 19 năm ca hát của Britney Spears / Britney Spears khoe vóc dáng với bikini

Theo UsWeekly, Britney Spears và bạn trai mới đi chơi riêng, không đưa các con theo. Ca sĩ Alien duyên dáng trong chiếc váy quây ngực màu hồng, buộc tóc cao. Thời gian gần đây, Britney Spears đã giảm cân khá nhiều.

Britney Spears và bạn trai ở Malibu. Ảnh: Backgrid.

Britney Spears công khai mối quan hệ với tình trẻ vào đầu năm nay. Cô và người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình gặp nhau khi cùng quay video ca nhạc Slumber Party năm 2016.

Cô kể về mối nhân duyên mới của mình trên chương trình Fast in the Morning With Nathan Fast: "Lúc thực hiện cảnh quay, tôi phải đi từ hành lang, bước qua cửa vào phòng ngủ và chúng tôi ngồi đó, chờ đợi cùng nhau. Thời gian chờ đợi phải tới 20 phút. Vì cùng bị "mắc kẹt" ở đó nên cả hai buộc phải nói chuyện. Chúng tôi bắt đầu nói về sushi và những thứ cả hai cùng thích. Rồi chúng tôi hẹn nhau đi ăn sushi một ngày nào đó".

* MV Slumber Party của Britney Spears

Britney Spears đi ăn tối cùng tình trẻ

Britney Spears từng trải qua hai lần ly hôn và có hai con với Kevin Federline. Cô hẹn hò nhiều người kể từ khi chia tay Kevin năm 2007 nhưng các mối quan hệ đều không kéo dài.

Minh Anh