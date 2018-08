Brad Pitt và Leo DiCaprio lộ ảnh photoshop

Brad Pitt thân thiết Leonardo DiCaprio trên phim trường / Leonardo DiCaprio, Brad Pitt lãng tử trong phim mới

Theo Page Six, hãng Sony đăng tải nhầm những bức ảnh chưa chỉnh sửa lên website của hãng để quảng bá phim Once Upon a Time in Hollywood. Khi so sánh với bản đã phát hành trước đó một tháng, khán giả nhận ra Leonardo DiCaprio được chỉnh sửa nọng cằm cho gọn hơn. Brad Pitt được "là" vùng da cổ cho bớt nhăn nheo, gồ ghề.

Hình ảnh Leonardo DiCaprio trước (trái) và sau khi chỉnh sửa.

Trong thông cáo gửi tờ The Wrap, hãng Sony và đội sản xuất của phim Once Upon a Time in Hollywood nhấn mạnh hai diễn viên không hề yêu cầu chỉnh sửa ảnh. "Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về lỗi này", thông cáo viết.

Hôm 27/6, Leonardo DiCaprio đăng bức ảnh anh cùng Brad Pitt với tạo hình trong phim mới. Brad Pitt mặc quần jeans, áo vải denim, thể hiện vẻ phong trần. Còn Leonardo mặc áo khoác da màu cam, bên trong là áo cổ rùa theo phong cách thập niên 1960. Bức ảnh gây sốt với gần 700.000 lượt yêu thích trên trang Instagram của Leonardo DiCaprio sau chưa đầy hai giờ.

Brad Pitt được "là" phần cổ.

Once Upon a Time in Hollywood lấy bối cảnh Los Angeles năm 1969. Leonardo DiCaprio hóa thân Rick Dalton - một diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng sắp hết thời. Brad Pitt thủ vai Cliff Booth - người đóng thế cho Rick ở các cảnh nguy hiểm. Hai nhân vật ở gần nhà Sharon Tate (Margot Robbie đóng) - một nữ diễn viên có thật bị sát hại trong vụ án gây chấn động nước Mỹ.

Dự án còn quy tụ dàn diễn viên phụ tên tuổi: Al Pacino, Burt Reynolds, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Damian Lewis, Dakota Fanning, Luke Perry, Emilie Hircsh và James Marsden.

