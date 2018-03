Brad Pitt phủ nhận tin đồn vào trại cai nghiện / Angelina Jolie phác thảo cuộc sống 10 năm tới

Theo E! News, thời gian gần đây Brad Pitt được gặp các con nhiều hơn trước. Nguồn tin của tờ này khẳng định: “Trong suốt thời gian Jolie quay phim, làm hậu kỳ cũng như chuyến quảng bá gần đây, Brad đều bí mật đến Campuchia để được ở bên con. Bọn trẻ ở với Angelina Jolie khoảng ba phần tư thời gian khi Brad Pitt tới đây. Chúng luân phiên ở với bố và mẹ”.

Brad Pitt bên hai con nuôi khi chưa chia tay Angelina Jolie.

Khi Angelina Jolie quay phim First They Killed My Father đầu năm 2016, Brad Pitt dành phần lớn thời gian ở Campuchia, chỉ trừ khi vướng lịch công việc. Các con đôi khi ở lại cùng mẹ, có lúc theo Brad Pitt về Mỹ.

Cuộc ly hôn của Angelina Jolie và Brad Pitt đã bớt căng thẳng hơn so với sáu tháng trước đây. Hồi giữa tháng 3, cả hai có cuộc gặp đầu tiên để bàn về chuyện chăm sóc con cái sau chia tay. “Brad Pitt đã có thể gặp con nhiều hơn. Anh ấy bây giờ ổn và chú tâm vào cuộc sống khoẻ mạnh, cân bằng”, nguồn tin nói trên E! News.

Brad Pitt từng bí mật tới Campuchia thăm các con

Angelina Jolie cũng dần tìm lại nhịp sống thường nhật khi dành thời gian quảng bá phim mới, đi dạy học và chăm sóc con cái. Cô tham gia nhiều cuộc phỏng vấn và nói về dự định dành cho các con.

Minh Anh