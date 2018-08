Brad Pitt từng nổi giận vì Jolie lợi dụng con điều khiển chồng

Brad Pitt về Mỹ sau vài ngày đoàn tụ sáu con ở Anh / Brad Pitt hạnh phúc vì được ở gần con sau thời gian dài

Theo nguồn tin của Us Weekly ngày 20/6, mối quan hệ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie sau ly hôn căng thẳng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của người hâm mộ. "Brad rất tức giận khi cô ấy dùng con cái để điều khiển mình. Anh ấy sẽ làm mọi thứ để gặp con và ở bên chúng. Tài tử đáng ra có thể tới tòa án và yêu cầu thẩm phán can thiệp sớm hơn. Giờ đây anh ấy không còn muốn làm 'quý ngài lịch thiệp' nữa. Thẩm phán có thể đứng về phía Angie nhưng điều đó không xảy ra. Thẩm phán đã đưa ra quyết định thấu đáo và thông báo rằng bọn trẻ không nguy hiểm khi ở cùng Brad", nguồn tin nói.

Brad Pitt và Angelina Jolie luôn căng thẳng từ khi chia tay. Ảnh: UsWeekly.

Trong phán quyết của tòa án hôm 12/6, thẩm phán cảm thấy Brad Pitt nên dành nhiều thời gian bên con hơn, điều đó có lợi cho sáu đứa trẻ. Việc anh bị chia cắt với con cái có ảnh hưởng không tốt. "Việc tối quan trọng là chúng phải có mối quan hệ gắn kết với cả bố và mẹ", nội dung được viết trong phán quyết của tòa án. Angelina Jolie có nghĩa vụ hỗ trợ Brad Pitt để cải thiện tình cảm với các con. Nếu không, cô có thể mất quyền nuôi dưỡng.

Brad Pitt

Nhờ thay đổi này, Brad Pitt được đón Ngày của Cha bên con ở London, Anh. Năm ngoái, anh phải ở một mình trong ngày này vì Angelina Jolie đưa các con đi Ethiopia.

Angelina Jolie và Brad Pitt đệ đơn ly hôn từ tháng 9/2016 nhưng sau gần hai năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục vì tranh chấp quyền nuôi con. Trong thỏa thuận tạm thời, Angelina có quyền nuôi sáu con, trong khi Brad được đến thăm theo lịch. Phiên xét xử ly hôn tiếp theo của cặp sao diễn ra ngày 13/8.

Minh Anh