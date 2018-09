Brad Pitt trẻ trung trên phim trường

Theo People, Brad Pitt xuất hiện ở trường quay phim Once Upon a Time in Hollywood với tinh thần vui vẻ. Anh mặc quần jeans trắng, đi boot da lộn và đội tóc giả. Diễn viên 54 tuổi trông trẻ trung và thoải mái khi làm việc.

Brad Pitt trên trường quay. Ảnh: Splash.

Brad Pitt và Angelina Jolie gần đây đã thống nhất thoả thuận tạm thời về quyền nuôi con. Dù chi tiết không được tiết lộ, Angelina Jolie phải hỗ trợ Brad Pitt hàn gắn tình cảm với các con. Đây là bước tiến dài của Brad Pitt, so với nhiều tháng không được gặp con lúc mới chia tay Angelina Jolie.

Brad Pitt cũng đang gặp vấn đề về pháp lý khi tổ chức xây nhà phi lợi nhuận Make It Right của anh bị doạ kiện. Theo luật sư Ron Austin chia sẻ trên WWL-TV, một số cư dân ở New Orleans muốn kiện vì ngôi nhà xây dựng sau cơn bão Katrina đã rơi vào tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng.

Brad Pitt tới New Orleans xem xét xây dựng năm 2008. Ảnh: AP.

“Make it Right hứa hẹn rất nhiều rằng quay lại vừa sửa chữa những ngôi nhà họ đã bán cho các cư dân ở đây nhưng họ không làm vậy”, luật sư Ron Austin nói. Vấn đề xuống cấp nhanh chóng được đổ cho xây dựng cẩu thả, vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn.

Trên Fox, nguồn tin của Brad Pitt khẳng định anh đã tìm nhiều cách để khắc phục vấn đề và chi thêm hàng triệu USD sửa chữa. “Brad đã làm việc này khoảng một năm nay. Anh ấy đang giải quyết”, nguồn tin nói.

Tổ chức Make It Right được thành lập năm 2006, một năm sau thảm họa thiên nhiên Katrina, để xây dựng lại ngôi nhà bị mất của những người dân sau cơn bão. Brad Pitt kết hợp cùng nhà thiết kế William McDonough và kiến trúc sư Frank Gehry. Đầu năm nay, một số ngôi nhà bị dột, hỏng mái...