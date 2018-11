Brad Pitt thoa son môi trên phim trường

"Once Upon a Time in Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino lấy bối cảnh Los Angeles năm 1969. Leonardo DiCaprio hóa thân Rick Dalton - một diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng sắp hết thời. Brad Pitt thủ vai Cliff Booth - người đóng thế cho Rick ở các cảnh nguy hiểm. Hai nhân vật ở gần nhà Sharon Tate (Margot Robbie đóng) - một nữ diễn viên có thật bị sát hại trong vụ án gây chấn động nước Mỹ.