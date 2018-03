Brad Pitt phủ nhận tán tỉnh Sienna Miller

Brad Pitt già nua đi ra mắt phim / Brad Pitt gây sốc với ngoại hình gầy rộc

Ngày 10/4, tờ New York Post dẫn lời một nguồn tin cho rằng Brad Pitt và Sienna Miller tán tỉnh nhau trong bữa tiệc ở Los Angeles, Mỹ giữa tuần trước. Theo nguồn tin, cặp sao đến một nhà hàng gần rạp ArcLight sau khi tham dự buổi công chiếu The Lost City of Z, với các thành viên trong đoàn phim.

* Brad Pitt tại buổi công chiếu phim hôm 6/4

Brad Pitt phủ nhận tán tỉnh người đẹp Sienna Miller

Nhân chứng trong nhà hàng kể với New York Post rằng Brad Pitt và Sienna Miller nói chuyện với nhau suốt tối và có vẻ tán tỉnh nhau. "Brad Pitt lâu lắm không có được tâm trạng vui như vậy", người này nói.

Ngay sau thông tin, đại diện của Brad Pitt nói trên Gossip Cop rằng không có chuyện như tin đồn. "Hai diễn viên đi ăn cùng nhóm bạn sau buổi công chiếu, nhưng giữa họ không nảy sinh tình cảm", người này nói.

Brad Pitt và người đẹp Sienna Miller tại sự kiện hôm 6/4.

Đây không phải lần đầu tiên Brad Pitt bị đồn với Sienna Miller. Năm 2015, khi bộ phim The Lost City of Z đang ghi hình, Sienna Miller cũng bị cho là tán tỉnh Brad Pitt. Thời điểm đó, cô nói: "Đây mới là sự thật: Brad Pitt đang sản xuất bộ phim mà tôi vừa thực hiện nhưng tôi không gặp anh ấy. Brad thậm chí không có mặt ở trường quay. Dù anh ấy là nhà sản xuất, tôi mới chỉ gặp anh ấy có hai lần. Thật nực cười".

Sau khi chia tay Angelina Jolie, Brad Pitt liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhiều người cho rằng Marion Cotillard - bạn diễn của Brad trong phim Allied - là nguyên nhân khiến Jolie-Pitt ly hôn. Sau đó, Marion Cotillard phải lên tiếng phủ nhận. Tài tử cũng bị đồn "qua lại" với diễn viên Kate Hudson. Brad Pitt thường im lặng trước mọi đồn đoán.

Theo tờ People, Brad Pitt chưa muốn nghĩ đến chuyện gặp gỡ người mới và thích thú với cuộc sống ẩn dật, không bị truyền thông soi mói.

Minh Anh