Brad Pitt nhảy cuồng nhiệt cùng Bruno Mars

Gala quyên tiền cho quỹ từ thiện của Brad Pitt diễn ra ở New Orleans, Mỹ hôm 18/5. Để lôi kéo sự hưởng ứng từ các khách mời, ngôi sao Wolrd War Z đồng ý lên sân khấu tham gia vào phần trình diễn ca khúc Sex Machine của Bruno Mars.

Brad Pitt diện bộ đồ đen, cầm chiếc trống lắc tay, lắc cuồng nhiệt theo ban nhạc và Bruno. Hình ảnh hiếm thấy của nam diễn viên khiến nhiều người thích thú.

Brad Pitt và Bruno Mars tại gala từ thiện. Ảnh: Splash.

Make It Right là quỹ từ thiện phi lợi nhuận do Brad Pitt sáng lập từ 2007 nhằm góp phần tái tạo thành phố Louisiana bị cơn bão Katrina tàn phá năm 2005. Gala thường niên lần thứ hai đánh dấu ngôi nhà thứ 100 được tái dựng kể từ khi Brad Pitt khởi động dự án.

Quỹ Make It Right thu về được hơn 4 triệu USD nhờ màn đấu giá trực tiếp do Brad Pitt và Sandra Bullock chủ trì. Bạn đời của Brad Pitt, Angelina Jolie, cũng có mặt để ủng hộ anh.

Song Ngư