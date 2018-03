Brad Pitt đi chơi riêng với Sienna Miller sau chia tay Jolie / Brad Pitt - tài tử thành công với vai trò sản xuất

Đêm nhạc của Frank Ocean được chú ý khi Brad Pitt bất ngờ tới làm khán giả. Khi ca sĩ 29 thể hiện ca khúc Close to You của The Carpenters và Never Can Say Goodbye của Jackson 5, hình ảnh của Brad Pitt bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn. “Ca khúc này dành cho một người bạn của chúng ta”, Frank Ocean giới thiệu.

Brad Pitt một mình đi nghe nhạc

Diễn viên Fury ngồi ở cánh gà thưởng thức chương trình và đang nghe điện thoại khi máy quay chiếu tới. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, diễn viên War Machine tiết lộ âm nhạc của Frank Ocean giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn của cuộc đời.

Brad Pitt thân thiết với Frank Ocean sau khi chia tay Angelina Jolie.

“Tôi nghe nhạc của Frank Ocean rất nhiều. Tôi thấy chàng trai trẻ này rất đặc biệt”, Brad Pitt chia sẻ với GQ hồi tháng 5, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi chia tay Angelina Jolie.

Brad Pitt đang bị đồn hẹn hò diễn viên Sienna Miller. Tuy nhiên, anh xuất hiện một mình ở đêm nhạc.

Minh Anh