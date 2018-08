Brad Pitt hạnh phúc vì được ở gần con sau thời gian dài

Brad Pitt đón Ngày của cha ở London cùng các con / Angelina Jolie vẫn ổn sau ồn ào phân chia quyền chăm con với Brad Pitt

Ngày 18/6, nguồn tin của People nói Brad Pitt hài lòng khi cuối cùng cũng có thời gian ở bên con. "Trước đó, anh ấy nhớ bọn trẻ phát điên. Việc sống gần nhau mà không được gặp thường xuyên khiến anh ấy đau đớn", người này nói.

Brad Pitt ít gặp con kể từ khi chia tay Angelina Jolie. Ảnh: Extra.

Hôm 17/6, Brad Pitt đón "Ngày của Cha" bên các con ở London, Anh. Đây là thay đổi lớn sau phán quyết của tòa án tuần trước, cho phép Brad Pitt dành ít nhất mỗi ngày bốn tiếng bên con.

* Các con của Angelina Jolie và Brad Pitt

Sau khi chia tay Angelina Jolie năm 2016, dù sống gần nhà vợ cũ ở Los Angeles, Brad Pitt vẫn bị hạn chế gặp các con, đôi khi phải chịu kiểm soát của bác sĩ tâm lý. Hiện anh được xác nhận cai nghiện rượu thành công, không có ảnh hưởng xấu tới con.

"Brad luôn là người cha tuyệt vời. Bọn trẻ luôn là cuộc sống đối với anh ấy. Brad giờ đây hẳn nhẹ lòng khi tòa án giúp anh được gần con", nguồn tin của People kể.

Mẹ con Angelina Jolie thường xuyên di chuyển vì công việc. Ảnh: Extra.

Brad Pitt hiện ở Anh để tiện thăm con, khi Angelina Jolie đưa sáu đứa trẻ tới đây quay phim Maleficent 2. Tới tháng 8, Brad Pitt sẽ phải về Mỹ để quay phim Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino.

Angelina Jolie và Brad Pitt đệ đơn ly hôn từ tháng 9/2016 nhưng sau gần hai năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục vì tranh chấp quyền nuôi con. Trong thỏa thuận tạm thời, Angelina có quyền nuôi sáu con, trong khi Brad được đến thăm theo lịch. Phiên xét xử ly hôn tiếp theo của cặp sao diễn ra ngày 13/8.

Minh Anh