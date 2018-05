Brad Pitt đổi lịch làm việc để được gần các con

Brad Pitt đóng 'Deadpool 2' vì các con / Pax Thiên đưa Angelina Jolie đi ăn nhân 'Ngày của mẹ'

Ngày 23/5, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ Brad Pitt sắp xếp lại lịch quay phim vào mùa hè này để có thời gian chất lượng với sáu con. Tài tử 54 tuổi đang thực hiện phim Once Upon a Time in Hollywood. "Anh ấy chỉ chọn dự án phim quay ở Los Angeles, Brad muốn có được đánh giá tích cực trong thỏa thuận phân chia con, nhờ đó sẽ đảm bảo sau này được chia nhiều quyền chăm sóc sáu đứa trẻ", nguồn tin kể.

Brad Pitt và Angelina Jolie khi còn bên nhau. Ảnh: UK Press.

Sáu con của Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn thường xuyên qua nhà chơi với bố vài lần một tuần. Biệt thự của họ cách nhau không xa. Nguồn tin nói dù Angelina Jolie mua nhà gần chỗ Brad Pitt để thuận tiện cho các con, cô vẫn do dự khi đồng ý các điều khoản chăm con với Brad. "Cô ấy ghét bị anh ấy ép buộc phải ổn định cuộc sống ở Los Angeles cùng các con", người này tiết lộ.

* Sáu con của Brad Pitt và Angelina Jolie

Các con của Angelina Jolie và Brad Pitt

Brad Pitt ngược lại, sẵn sàng ổn định ở Los Angeles, dù phải chịu cảnh xa cách bạn gái tin đồn Neri Oxman. "Cô ấy tới Los Angeles thăm Brad mùa hè này, lúc anh ấy bận quay phim nhưng Neri vẫn có cuộc sống riêng ở Boston", nguồn tin viết.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt tháng 9/2016, sau hai năm làm đám cưới và 12 năm bên nhau. Cặp sao vướng vào cuộc chiến giành quyền nuôi sáu con - Maddox (16 tuổi), Pax Thiên (14 tuổi), Zahara (13 tuổi), Shiloh (11 tuổi) và cặp song sinh 9 tuổi - Vivienne, Knox. Họ đạt thỏa thuận tạm thời về phân chia quyền nuôi con vào tháng 12/2016, theo đó Angelina Jolie chăm sóc con, còn Brad Pitt thỉnh thoảng thăm nom.

Minh Anh