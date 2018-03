Brad Pitt dần ổn định sau gần hai năm chia tay Angelina Jolie

Brad Pitt lần đầu đóng phim cùng Leonardo DiCaprio / Brad Pitt buồn khi biết tin vợ cũ ly hôn

Ngày 8/3, nguồn tin của E! News khẳng định Brad Pitt có tham gia một số sự kiện tiền Oscar tuần trước và tinh thần rất thoải mái. Brad Pitt cuối cùng đã chấp nhận chuyện gia đình tan vỡ. "Việc chia tay là khoảng thời gian rất buồn trong cuộc đời anh ấy. Brad đã có những thay đổi đáng kể và ngày càng ổn hơn. Anh ấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Brad hoạt động xã hội tích cực và gắn bó với những người bạn cũ. Anh rất thường xuyên ra ngoài ăn tối và thích được làm những điều khác biệt", nguồn tin nói trên E! News.

Brad Pitt khi tham gia sự kiện tuần qua.

Người này nói thêm: "Khi chia tay, Brad dành rất nhiều thời gian ở một mình nhằm nhìn lại bản thân và đánh giá xem điều gì là quan trọng nhất, con người anh muốn trở thành sau này... Giờ anh ấy đã bước ra khỏi quãng thời gian đen tối và ổn định hơn". Trong công việc, Brad Pitt cũng trở lại với các dự án mới. Gần đây, tài tử xác nhận tham gia phim mới của Quentin Tarantino cùng diễn viên Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood.

* Brad Pitt và Angelina Jolie trong ngày cưới

Brad Pitt Angelina Jolie

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt tháng 9/2016, sau hai năm làm đám cưới và 12 năm bên nhau. Cặp sao vướng vào cuộc chiến giành quyền nuôi sáu con - Maddox (16 tuổi), Pax Thiên (14 tuổi), Zahara (13 tuổi), Shiloh (11 tuổi) và cặp song sinh 9 tuổi - Vivienne, Knox. Họ đạt thỏa thuận tạm thời về phân chia quyền nuôi con vào tháng 12/2016, theo đó Angelina Jolie chăm sóc con, còn Brad Pitt thỉnh thoảng thăm nom.