'Bond girl' đầu tiên qua đời ở tuổi 90

"Chúng tôi rất buồn khi biết Eunice Gayson - "Bond girl" Sylvia Trench trong phim Dr. No và From Russia With Love" - vừa qua đời. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà", hai nhà sản xuất Michael G. Wilson và Barbara Broccoli viết trên trang cá nhân. Lý do nữ diễn viên qua đời không được công bố.

Nhan sắc của Eunice Gayson thời trẻ.

Eunice Gayson sinh năm 1928 tại Surrey (Anh). Bà là "Bond girl" duy nhất được mời tham gia hai lần trong loạt phim về James Bond vào năm 1962 và 1963. Eunice Gayson có sự nghiệp diễn xuất kéo dài 50 năm với các phim như It Happened in Soho, Halesapoppin!, Let Them Eat Cake, The Revenge of Frankenstein, Arms and the Man, Miss Robin Hood, To Have and to Hold và Melody in the Dark. Ngoài đóng phim điện ảnh, bà còn tham gia các series truyền hình như The Saint và The Avengers.

Nữ diễn viên trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Bà kết hôn với Leigh Vance năm 1953 nhưng ly dị bốn năm sau đó. Cuộc hôn nhân thứ hai của bà với Brian Jackson kéo dài từ năm 1957 đến 1977. Eunice có một con gái là diễn viên Kate Gayson, sinh năm 1971, từng xuất hiện trong phim GoldenEye.

* Eunice Gayson khi vào vai "Bond girl"

Đức Trí