Bố Michael Jackson qua đời

Joe Jackson - người cha hà khắc đứng sau thành công của Michael Jackson / Bố Michael Jackson nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối

Đại diện của gia đình Jackson xác nhận tin ông Joe Jackson qua đời trên Independent: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi ông Jackson ra đi và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới bà Katherine Jackson và gia đình. Joe là người đàn ông mạnh mẽ, luôn thừa nhận những khiếm khuyết của mình và vô cùng anh hùng khi đưa các con từ nhà máy thép ở Gary, Indiana tới vị trí ngôi sao nhạc pop được toàn thế giới". Joe Jackson ra đi ở tuổi 89.

Joe Jackson qua đời ở Las Vegas. Ảnh: INF.

Trước đó vài ngày, Joe Jackson nhập viện vì những biến chứng của căn bệnh ung thư, giai đoạn cuối. Vài năm gần đây, ông mắc nhiều bệnh như đột quỵ, đau tim, giảm trí nhớ. Ông cũng bị thương trong một tai nạn năm 2017.

Các thành viên trong gia đình tưởng nhớ Joe Jackson trên trang cá nhân và ca ngợi sự nghiệp thành công của ông. La Toya Jackson, con gái quản lý quá cố, chia sẻ: "Con sẽ luôn yêu bố. Bố cho chúng con sức mạnh, khiến chúng ta trở thành một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới. Con vô cùng cảm kích vì điều đó và sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc chúng ta bên nhau và bố nói bố quan tâm tới chúng con nhiều thế nào".

Bố Michael Jackson qua đời

Con trai Michael Jackson - Prince - đăng thông điệp lên trang cá nhân: "Ông mãi mãi là một điển hình về ý chí và sự cống hiến hết mình. Ông không chọn con đường dễ dàng nhất nhưng tìm lối đi tốt nhất cho gia đình mình. Ông dạy tôi tự hào vì họ Jackson và ý nghĩa thực sự của nó. Ông dạy tôi về sự cống hiến khi đối mặt với nghịch cảnh và hơn hết thảy, ông cho tôi thấy sức mạnh và sự can đảm. Sẽ không bao giờ có một người như ông nữa. Hãy bay cao, cho tới khi chúng ta gặp lại nhau".

Ông Joe Jackson có 11 người con và đứng sau sự thành công của nhóm nhạc The Jackson 5 những năm 1960. Trong đó, con trai Michael Jackson trở thành nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất mọi thời kể từ khi tách ra hát riêng. Michael Jackson nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Thriller, Black or White, Billie Jean, Man in the Mirror… Michael Jackson qua đời ở tuổi 50 vào ngày 25/6/2009 vì sốc thuốc.

Minh Anh