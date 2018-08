Bố Michael Jackson nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối

Ba con Michael Jackson ở bên nhau dịp Giáng sinh / Bố Michael Jackson bị tai nạn xe hơi ở Las Vegas

Ngày 22/6, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ ông Joe Jackson đã chiến đấu với bệnh tật một thời gian nhưng tình hình trở nên xấu đi bảy ngày trước. Joe Jackson (89 tuổi) được đưa vào viện và bà Katherine Jackson, vợ ông, cùng các con cháu luôn túc trực bên giường bệnh.

Joe Jackson đang trong tình trạng nguy kịch.

“Mọi người trong gia đình, từ Paris Jackson tới Janet Jackson, đều đang sắp xếp vào viện. Ông ấy vẫn có thể trò chuyện vào lúc này. Tuy vậy, ông rất yếu”, nguồn tin kể.

Vì Joe Jackson tuổi cao nên bác sĩ không thể điều trị căn bệnh ung thư của ông. Những năm gần đây, Joe Jackson mắc nhiều bệnh như đột quỵ, đau tim, giảm trí nhớ. Ông cũng bị thương trong một tai nạn hồi năm 2017.

Nguồn tin kể ban đầu Joe Jackson không muốn gặp gia đình trong tình trạng bệnh tật nên yêu cầu nhóm quản lý ngăn chặn các cuộc thăm viếng. Tuy vậy, “gia đình cảm thấy không ai có quyền ngăn họ gặp Joe. Họ cảm thấy ít nhất ông nên cho họ cơ hội nói lời tạm biệt”, nguồn tin này cho biết.

Joe Jackson bên con trai Michael Jackson.

Ông Joe Jackson có 11 người con và đứng sau sự thành công của nhóm nhạc The Jackson 5 những năm 1960. Trong đó, con trai Michael Jackson trở thành nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất mọi thời kể từ khi tách ra hát riêng. Michael Jackson nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Thriller, Black or White, Billie Jean, Man in the Mirror… Michael Jackson qua đời ở tuổi 50 vào ngày 25/6/2009 vì sốc thuốc.

Minh Anh