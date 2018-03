Blake Shelton là 'Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2017'

Blake Shelton công khai hẹn hò Gwen Stefani / Chặng đường tình 10 năm của Blake Shelton, Miranda Lambert

Ngày 14/11, Blake Shelton, 41 tuổi, được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất thế giới" năm 2017. Năm ngoái, vị trí này thuộc về Dwayne Johnson.

Hình ảnh Blake Shelton trên People.

Chia sẻ trên People, Blake Shelton đùa: "Chắc hẳn các bạn hết người để bầu chọn rồi. Gwen thuyết phục tôi rằng tôi sẽ hối hận cả đời nếu không nhận món quà này và tận hưởng khoảnh khắc của bản thân". Bạn trai của Gwen Stefani chia sẻ bí quyết giữ vóc dáng là tập luyện và ăn uống lành mạnh.

Blake Shelton có một năm thành công khi ngồi ghế giám khảo The Voice, phát triển mối quan hệ với bạn gái Gwen Stefani và có album Texoma Shore đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, hạng mục Album nhạc đồng quê.

Ca sĩ 41 tuổi đang hẹn hò Gwen Stefani.

Blake Shelton gắn liền với những tác phẩm như God Gave Me You, Every Time I Hear That Song, Boys 'Round Here... Blake ly hôn Miranda Lambert năm 2015 và gắn bó với ca sĩ Gwen Stefani cùng năm đó.

* Ca khúc 'Friends' của Blake Shelton trong phim "The Angry Birds"

Minh Anh