Bên trong ngôi nhà quay '10 Things I Hate About You'

"10 Things I Hate about You" ra mắt năm 1999, dựa trên vở kịch của William Shakespeare có tên "The Taming of the Shrew", nói về những câu chuyện hẹn hò của tuổi mới lớn. Đây là tác phẩm đầu tiên Heath Ledger (sơ mi trắng) được đóng vai chính. Diễn viên khi đó chưa có danh tiếng ở Hollywood và mới chỉ xuất hiện trong một phim nhỏ của Australia - "Home and Away".