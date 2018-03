Ben Affleck: ‘Vợ là người quan trọng nhất với tôi’

Ben Affleck ân cần với vợ / Những nụ hôn ngọt ngào của vợ chồng Ben Affleck

Ben Affleck và Jennifer Garner yêu nhau khi đóng chung Daredevil năm 2003. Đạo diễn 41 tuổi biết ơn Daredevil bởi bộ phim đã mang đến cho anh một người vợ, người không chỉ sinh cho Ben ba đứa con ngoan mà còn giúp anh xây dựng sự nghiệp phim ảnh của mình.

Trong bài phỏng vấn trên tạp chí Playboy số tháng 1, nam diễn viên chia sẻ: “Quen biết cô ấy, yêu và gắn bó với cô ấy đã cho tôi nguồn động lực để quyết tâm gây dựng trên mảnh đất Hollywood, để đạo diễn Gone Baby Gone”, nam diễn viên người Boston nói. Gone Baby Gone - bộ phim đầu tay do Ben đạo diễn - được thực hiện năm 2007.

Ben và Jen trong phim Daredevil năm 2003. Ảnh: Rex.

Ben cho biết, nếu không có Jennifer, anh có thể đã không có những lựa chọn đúng đắn trong sự nghiệp. “Cô ấy là người quan trọng nhất với tôi. Hơn 10 năm qua, cô ấy cho tôi có một cuộc sống gia đình yên ấm trong khi vẫn hoàn thành những mục tiêu nghề nghiệp”.

Trước Jennifer Garner, Ben Affleck từng gắn bó với Jennifer Lopez. Cả hai gặp nhau trên trường quay phim "Gigli" năm 2002 và đính hôn ngay trong năm đó. Mối quan hệ của họ để lại tiếng xấu trong dư luận, với những hình ảnh ăn chơi luôn tràn ngập các trang báo.

Gia đình Ben Affleck. Ảnh: Splash.

Ben Affleck và Jennifer Garner hiện có cuộc sống hạnh phúc với ba con - con gái Violet, tám tuổi, Seraphina, bốn tuổi và con trai Samuel, một tuổi.

Trước khi đóng chung Daredevil, Ben và Jennifer cũng từng góp mặt trong Pearl Harbor năm 2001. Cả hai bộ phim đều không thành công như mong đợi. Ben cho biết, anh và vợ sẽ không xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh thêm một lần nào nữa. "Liệu với những gì chúng tôi đã thể hiện ở Pearl Harbor và Daredevil, có ai muốn chờ đợi lần thứ ba nữa hay không", nam đạo diễn đùa.

Song Ngư