Bella Hadid và The Weeknd hẹn hò ở Tokyo

The Weeknd thừa nhận bị ảnh hưởng sau chia tay Selena Gomez / Bella Hadid hôn The Weeknd tại Cannes

Ngày 22/7, The Weeknd chia sẻ video lên trang cá nhân, trong đó Bella Hadid đang cười tươi và vỗ tay khi xem hai nghệ sĩ biểu diễn trong trang phục robot ở nhà hàng Robot, Tokyo. Ở bức ảnh khác, The Weeknd đăng ảnh cùng vài người bạn và tiết lộ Bella Hadid là người chụp. Ngoài ra, ca sĩ 28 tuổi tiết lộ loạt video anh cùng bạn gái đi hát karaoke ở thủ đô nước Nhật. Hai người ôm nhau khi nhảy theo điệu nhạc.

Bella Hadid và The Weeknd hẹn hò ở Tokyo

Hồi tháng 5, tại Liên hoan phim Cannes, Bella Hadid và The Weeknd bị bắt gặp hôn nhau ở một bữa tiệc bên lề sự kiện. Tới tháng 6, họ cũng đi chơi ở Paris. Trước tin đồn hàn gắn sau gần hai năm chia tay, ca sĩ và người mẫu 21 tuổi đều im lặng.

Bella và The Weeknd không lên tiếng về chuyện tái hợp nhưng thường xuyên đăng hình ảnh của nhau lên trang cá nhân.

Bella Hadid chia tay The Weeknd năm 2016 sau hai năm hẹn hò. Ca sĩ 28 tuổi nhanh chóng tiến tới với Selena Gomez. Anh và Selena chia tay tháng 10/2017. Trong đêm diễn mở màn Coachella, The Weeknd khóc trên sân khấu khi hát hai ca khúc Call Out My Name và Privilege - nói về những tình cảm tan vỡ trong quá khứ.

Bạn trai cũ của Selena Gomez khóc khi hát về tình yêu tan vỡ

Minh Anh