Bella Hadid hôn The Weeknd tại Cannes

Người mẫu Bella Hadid và The Weeknd bị chụp lại khoảnh khắc tình cảm trong bữa tiệc Magnum x Alexander Wang ở Cannes, Pháp. Theo Los Angeles Times, cả hai đi riêng tới tiệc nhưng sau đó không rời nhau ở khu vực sảnh VIP. Họ thường xuyên thì thầm vào tai nhau và không để ý tới các khách mời khác. Trong một khoảnh khắc, cả hai trao nhau nụ hôn.

Tháng trước, người mẫu nổi tiếng và ca sĩ Call Out My Name cùng tới câu lạc bộ đêm ở Lễ hội âm nhạc Coachella nhưng phủ nhận tái hợp.

Bức ảnh chụp The Weeknd và Bella Hadid tại tiệc ở Cannes. Ảnh: Splash.

Bella Hadid chia tay The Weeknd năm 2016 sau hai năm hẹn hò. Ca sĩ 28 tuổi nhanh chóng tiến tới với Selena Gomez. Anh và Selena chia tay tháng 10/2017. Trong đêm diễn mở màn Coachella, The Weeknd khóc trên sân khấu khi hát hai ca khúc Call Out My Name và Privilege - nói về những tình cảm tan vỡ trong quá khứ.

Bella Hadid và The Weeknd.

Minh Anh