Bê bối sex khuynh đảo showbiz Hoa ngữ 2012

Những 'thế lực đen' vấy bẩn showbiz Hoa ngữ

Thiếu gia Đài Lý Tông Thụy cưỡng hiếp nghệ sĩ

Lý Tông Thụy bên cạnh các cô gái xinh đẹp. Ảnh: Ifeng.

Scandal sex lớn nhất Đài Loan năm 2012 liên quan đến hàng loạt nhân vật của làng giải trí Hoa ngữ. Gây xôn xao dư luận từ đầu tháng 8, đến nay vụ việc Lý Tông Thụy gây mê, cưỡng hiếp nghệ sĩ vẫn chưa khép lại.

Lý Tông Thụy bị cảnh sát Đài Loan truy nã từ 1/8. Đến 23/8, Lý ra đầu thú. Theo các đơn tố cáo của nạn nhân, Lý đã thực hiện hành vi gây mê, cưỡng hiếp, quay lén cảnh nóng hàng chục cô gái, trong đó có nhiều người là diễn viên, người mẫu. Không những vậy, mẹ kế của Lý cũng là một nạn nhân bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại.

Theo điều tra của cảnh sát, Lý Tông Thụy đã quay 95 bộ phim nhạy cảm. 50 cô gái là nhân vật chính trong các clip này.

Rất nhiều cô gái lộ ảnh, clip nóng hoặc bị phát hiện từng đi lại với Lý đều ít nhiều bị ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp. Người mẫu Ngô Á Hinh buộc phải tạm dừng các hoạt động biểu diễn sau khi lộ ảnh nóng với thiếu gia Đài. Gần đây, cô công khai xuất hiện với công việc từ thiện; MC Dương Nhược Mai - con gái của một chính trị gia Đài Loan phải bỏ việc ở đài truyền hình sau khi bị phát tán ảnh chụp chung với Lý...

Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10, Lý bị tuyên phạt 14 năm tù giam.

Ngoài vụ việc Lý Tông Thụy, năm 2012, làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện nhiều bê bối tình dục. Hồi tháng 5, công chúng Hong Kong xôn xao vì Lưu Định Thành - công tử có sở thích chụp ảnh khỏa thân các nam diễn viên, người mẫu. Đại gia đồng tính 62 tuổi này thường xuyên lân la bắt chuyện với các nam thanh niên lực lưỡng và các nghệ sĩ trẻ. Tự xưng quen biết các ông lớn trong showbiz, Lưu lừa gạt nhiều nam người mẫu, diễn viên chụp ảnh nude cho ông ta. Qua khám xét, cảnh sát Hong Kong tìm thấy 60 nghìn bức ảnh nhạy cảm trong nhà công tử Lưu, trong đó có không ít ảnh của các nam diễn viên, người mẫu. Lưu nhận phán xét 17 tháng tù cho hành vi của mình.

Trung tuần tháng 8, đạo diễn Hong Kong Trần Hiểu Phong bị một nam diễn viên tố cáo về hành vi quấy rối tình dục đồng giới. Theo đó, tài tử này cho biết anh cùng một nam đồng nghiệp khác bị đạo diễn lấy cớ thử quay phim để sờ soạng, ôm ấp…

Cuối tháng 10, sự việc ca sĩ Đài Loan Lâm Uy Thành dưới hình thức kinh doanh khách sạn, lừa gạt nhiều thiếu nữ tới đây chích hút thuốc cấm, ép họ khỏa thân phục vụ tiệc rượu, bán dâm lại khiến dư luận dậy sóng.

Hàng loạt Hoa hậu bị chê xấu

Ba ngôi vị đứng đầu cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc khu vực Trùng Khánh 2012. Ảnh: QQ.

Nhiều cuộc tranh luận gay gắt về tiêu chí đánh giá nhan sắc nổ ra ở Trung Quốc, nhìn từ kết quả một vài cuộc thi hoa hậu, bắt đầu từ Hoa hậu Quốc tế khu vực Trùng Khánh. Nhan sắc Hoa hậu và hai Á hậu của cuộc thi này bị cho là quá tầm thường. Dưới sức ép của dư luận, Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc đã phải triển khai thêm một cuộc thi nữa để tìm ra những người đẹp xứng đáng hơn.

Không lâu sau đó, ngày 10/7 diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Bikini Trung Quốc khu vực Sơn Đông. Lần này, cô gái đứng đầu cuộc thi bị chê thiếu sức sống, vóc dáng quá nhỏ, da dẻ thì đen sạm.

Đến ngày 17/7, người dân Trung Quốc lại một phen “tá hỏa” khi chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu và Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc khu vực Hải Nam. Nhiều dân mạng khi nhìn thấy tân Hoa hậu đã không khỏi giật mình: “Đây có phải là cuộc thi người đẹp chuyển giới?”. Trong khi tân Hoa hậu trông cứng nhắc, gương mặt thiếu tự nhiên thì Á hậu 1 bị chê "già như bà mẹ 3 con".

Hoa hậu (đứng giữa) và Á hậu 1 (ngoài cùng) cuộc thi Hoa hậu Bikini Toàn cầu khu vực Hồ Bắc (ảnh trên) bị ví là hồ ly trẻ, hồ ly già trong phim hoạt hình.

Đến ngày 11/8, nhan sắc của ba cô gái chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Bikini Toàn cầu Trung Quốc khu vực Hồ Bắc gây nên làn sóng bàn tán lớn. Có lợi thế là vòng một gợi cảm, nhưng các cô vẫn bị “ném đá” tơi tả vì khuôn mặt “dễ khiến người khác hoảng sợ”. Các Hoa hậu, Á hậu Bikini này bị ví với hình ảnh của những con hồ ly tinh trong một bộ phim hoạt hình sản xuất năm 1983 của Trung Quốc.

Cũng trong cuộc thi Hoa hậu Bikini Toàn cầu Trung Quốc, người chiến thắng - Triệu Mỹ Quyên - bị chê quá gầy, thiếu gợi cảm và gương mặt không đủ đẹp.

Scandal quanh The Voice mùa đầu tiên

Quán quân The Voice Trung Quốc mùa đầu tiên, Lương Bác. Ảnh: QQ.

Các thí sinh của The Voice of China bị chỉ trích lừa dối khán giả. Họ, hoặc tự tạo ra các câu chuyện cảm động, hoặc theo chỉ đạo của đơn vị sản xuất, kể lể về nỗi khổ của bản thân để lấy nước mắt khán giả. Giám khảo Lưu Hoan, ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc đã quyết định từ bỏ ghế nóng ở The Voice mùa tiếp theo, nguyên nhân chủ yếu là ông "không thích hợp với môi trường The Voice và bực bội trước những câu chuyện được thêu dệt".

Ngoài ra, "giám khảo yêu thí sinh", "giải nhất được trao cho con trai nhà tài trợ"... cũng là những tin đồn khiến khán giả chóng mặt. Bên cạnh đó, kết quả chung cuộc của Voice Trung Quốc cũng không làm hài lòng đại bộ phận người theo dõi.

Đổng Khiết, Phan Việt Minh ly hôn

Đổng Khiết, Phan Việt Minh tố nhau sau khi chia tay. Ảnh: Sina.

Đổng Khiết, Việt Minh vốn được tin tưởng là cặp "không thể chia tay nhau". Tuy nhiên sau 4 năm vợ chồng, đôi tiên đồng ngọc nữ một thời đường ai nấy đi. Hôn nhân rạn nứt, cặp diễn viên quay ra chỉ trích, cáo buộc lẫn nhau. Đổng Khiết tố chồng nghiện cờ bạc, thô bạo, cần nhà không cần con; Phan Việt Minh phủ nhận các cáo buộc, cho rằng công ty quản lý của Đổng Khiết phỉ báng anh, tài tử đưa vụ việc ra tòa.

Năm 2012, nhiều cặp tình nhân, vợ chồng của showbiz Hoa ngữ tuyên bố chấm dứt quan hệ tình cảm, điển hình là các cặp Lê Minh - Nhạc Cơ Nhi; Huỳnh Tông Trạch - Hồ Hạnh Nhi; Xa Hiểu - Lý Triệu Hội; Vương Học Binh - Tôn Ninh...

Triệu Văn Trác - Chân Tử Đơn đấu "võ mồm"

Hai ngôi sao võ thuật hàng đầu gốc Hoa mâu thuẫn nhau. Ảnh: Sina.

Chân Tử Đan và Triệu Văn Trác cùng tham gia phim Thân phận đặc biệt. Trong phim này, Chân Tử Đan còn đóng vai trò chỉ đạo sản xuất. Ngày 29/2, đoàn làm phim Thân phận đặc biệt tuyên bố hủy vai của Triệu Văn Trác trong phim. Lý do là "nam diễn viên họ Triệu kênh kiệu, liên tục tự ý thay đổi kịch bản và thường hành xử vô lối. Nếu không hài lòng về điều gì, anh sẽ tự ý nghỉ quay. Tài tử thường mang theo đến 7 trợ lý tới trường quay để phục vụ mình...".

Văn Trác không phục quyết định này, anh tố cáo bị đồng nghiệp Chân Tử Đan chơi xấu.

Chân Tử Đan phủ nhận cáo buộc của Văn Trác và nói: "Tôi rất thất vọng về lời lẽ vu khống của Văn Trác, làm sai mà lại đổ vấy tội lỗi cho người khác. Tôi hối hận vì đã chọn hợp tác với anh ta".

Nữ diễn viên Thư Kỳ cũng liên quan tới vụ đấu khẩu. Trong thời điểm gay cấn đó, cô đăng một bài viết ca ngợi Chân Tử Đan lên Weibo, khiến nhiều người cho rằng Thư Kỳ bênh vực Chân Tử Đan. Fan của Văn Trác phản đối cô. Không lâu sau, trên mạng xuất hiện một số hình ảnh mát mẻ và đoạn ghi âm sex của nữ diễn viên nhiều năm về trước. Từ đó, Weibo của cô xuất hiện dày đặc những bình luận nhục mạ. Thư Kỳ đã bị sốc và rất đau khổ, cô phải đóng cửa Weibo của mình. Đến đầu tháng 6, Thư Kỳ trở lại với Weibo.

Diễn viên Bạch Tĩnh bị chồng đâm chết

Hai vợ chồng Bạch Tĩnh trong ngày cưới. Ảnh: Mop.

Ngày 28/2, nữ diễn viên Trung Quốc Bạch Tĩnh bị chồng là Châu Thành Hải đâm chết bằng nhiều nhát dao. Sau khi giết vợ, Thành Hải cũng tự kết liễu đời mình.

Không lâu sau cái chết của Bạch Tĩnh, Cự Xuân Lôi - bạn thân của Châu Thành Hải - lên Weibo tiết lộ: Bạch Tĩnh ngoại tình sau đó câu kết với người tình lừa tài sản nhà họ Châu. Để bảo vệ danh dự cho con gái, mẹ Bạch Tĩnh kiện Cự Xuân Lôi ra tòa, đòi số tiền bồi thường là 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng) đồng thời yêu cầu Xuân Lôi công khai xin lỗi nhà Bạch Tĩnh.

Sau nhiều tháng, ân oán giữa hai nhà Bạch - Châu vẫn không dứt và vụ kiện Cự Xuân Lôi vẫn chưa có hồi kết.

Vụ giết hại ca sĩ Phó Lệ hồi tháng 10 cũng nhận được quan tâm của dư luận. Tối 30/7, nữ ca sĩ xinh đẹp người Hà Nam bị một nhân viên chuyển hàng giở trò đồi bại rồi giết hại tại nhà riêng của cô. Phó Lệ qua đời ở tuổi 30, cô có gương mặt xinh đẹp và giọng hát ấm, truyền cảm.

Hải Lan