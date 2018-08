Bạn trai cũ thường xuyên kiểm tra Demi Lovato tại trại cai nghiện

Demi Lovato được chuyển tới trại cai nghiện / Người yêu cũ vào viện chăm sóc Demi Lovato

Ngày 11/8, nguồn tin của Us Weekly chia sẻ: “Wilmer Valderrama vẫn tiếp tục ủng hộ cô ấy. Anh vẫn theo sát và kiểm tra cô ấy bất cứ khi nào có thể”. Diễn viên phim That’ 70s Show thường xuyên vào bệnh viện kể từ khi Demi Lovato cấp cứu vì sốc ma túy hôm 24/7.

Demi Lovato và Wilmer Valderrama chia tay năm 2016.

Theo nguồn tin, tình cảm của diễn viên 38 tuổi và ca sĩ 25 tuổi vẫn tốt đẹp sau khi chia tay tháng 6/2016. "Anh ấy xem việc chăm nom Demi Lovato là ưu tiên và họ chưa bao giờ ngừng yêu nhau. Dù đã chia tay và không bên nhau nữa, khi người mình yêu gặp khủng hoảng, họ vẫn bảo vệ nhau. Gia đình và bạn thân của Demi rất trân trọng anh ấy", người này kể.

Demi Lovato và Wilmer Valderrama chia tay năm 2016, sau sáu năm bên nhau. Cả hai vẫn duy trì tình bạn và thỉnh thoảng gặp gỡ. Hồi tháng 4, mẹ của Demi Lovato - bà Dianna De La Garza - thừa nhận trên People, bà đau buồn vì chuyện tan vỡ của con gái.

* Demi Lovato thừa nhận nghiện ngập trong ca khúc "Sober"

Demi Lovato - 'Sober'

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh