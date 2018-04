Gia đình Selena Gomez không tin tưởng Justin Bieber / Justin Bieber và Selena Gomez cùng đi trị liệu tình yêu

Lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ được tổ chức từ ngày 13 tới 22/4 tại thung lũng Coachella với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu làng giải trí. The Weeknd là một trong những nghệ sĩ biểu diễn mở màn sự kiện.

Bạn trai cũ của Selena Gomez khóc khi hát về tình yêu tan vỡ

The Weeknd biểu diễn hai ca khúc Call Out My Name, Privilege trong album mới My Dear Melancholy. Anh bật khóc giữa lúc hát các ca khúc. Theo People, người hâm mộ cho rằng hai bài hát đều nói về tình cảm với người yêu cũ của anh, Selena Gomez.

Album My Dear Melancholy là dự án được The Weeknd thực hiện sau khi chia tay Selena Gomez, tập hợp những ca khúc nói về nỗi đau vì tình yêu tan vỡ. Ca khúc Call Out My Name còn đề cập tới chuyện nam ca sĩ từng muốn hiến một phần cơ thể cho bạn gái. “Anh đã nói mình vô cảm nhưng thực ra đều là dối trá. Anh dường như cắt bỏ một phần cơ thể mình để em được sống”. Mùa hè năm ngoái, Selena Gomez phải trải qua ca phẫu thuật ghép thận vì biến chứng của căn bệnh Lupus. Ca khúc Privilege là tự sự của The Weeknd về việc giúp đỡ người yêu cũ vượt qua nỗi đau.

The Weeknd trên sân khấu Coachella.

Một khán giả có mặt trong đêm nhạc chia sẻ trên Twitter: “Tâm trạng tôi thật nặng nề khi nhìn The Weeknd khóc lúc hát về Selena”. Người khác viết: “The Weeknd khóc khiến tôi thật buồn. Tôi gần như cũng muốn hiến thận cho Selena”. Ngoài The Weeknd, các nghệ sĩ khác như Eminem, Cardi B, Beyonce… cũng tham gia biểu diễn tại Coachella.

Selena Gomez và The Weeknd tại Coachella năm 2017.

Selena Gomez và The Weeknd công khai quan hệ hồi đầu năm 2017. Họ thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ cùng nhau. Selena Gomez đi cùng người yêu trong tour diễn của anh từ châu Âu qua châu Mỹ. Hai người chia tay nhau cuối tháng 10/2017 sau khi Selena Gomez gặp lại Justin Bieber.

Minh Anh