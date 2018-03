Bạn thân tiết lộ thư tuyệt mệnh đầy giằng xé của Jonghyun

Ca sĩ Jonghyun (SHINee) hát với 'cả linh hồn' trước khi tự tử / Nỗi chán chường của Jonghyun (SHINee) trước khi tự tử

Ca sĩ Nine là bạn thân của Jonghyun. Khuya 18/12, cô đến viếng người bạn của mình, sau đó đăng di thư của Jonghyun lên trang cá nhân. Nine cho biết Jonghyun từng trao cho cô bức thư này và nói nếu có ngày anh biến mất khỏi thế giới, Nine hãy đăng thư lên mạng. Sau khi bàn bạc với gia đình ca sĩ quá cố, Nine làm theo lời dặn của Jonghyun.

* Nguyên văn thư tuyệt mệnh của cố ca sĩ

Nine chia sẻ cô biết Jonghyun sống trong u ám, dường như mỗi ngày đều mỏi mệt. Cô rất bất an về Jonghyun và đã trò chuyện với gia đình anh, tìm cách vực nam ca sĩ, chữa lành con tim bị tổn thương tuy nhiên không thể ngăn anh đến bước đường cùng. "Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin anh ấy không còn trên thế giới này nữa. Tôi đau... đau lắm", Nine viết.

Ca sĩ Kim Jonghyun tự tử ở tuổi 27.

Trong bức thư, Kim Jonghyun nói về nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn trong anh. "Nỗi trầm uất dần dần xâm lấn, gặm nhấm thể xác tôi. Cuối cùng... tôi hoàn toàn bị nuốt chửng. Tôi cũng không thể có cách nào chống cự lại chúng. Tôi hận bản thân mình... Nếu đã không thể làm bản thân bớt ngột thở, chi bằng chấm dứt hơi thở sẽ tốt hơn chăng".

Nam ca sĩ cũng nhắc tới sự cô đơn anh trải qua thời gian dài. Anh luôn cảm thấy sống trong bóng tối và muốn thoát khỏi sự u ám đó. Anh kêu gào: "có ai ở đó không?" nhưng đáp lại chỉ có một mình anh đối diện bản thân. "Nếu hỏi tại sao phải chết, câu trả lời chắc chắn là vì sống quá khổ sở mà thôi".

Anh đã thử sức biến chán chường, mệt mỏi và đau khổ trở thành vui vẻ nhưng nỗi đau vẫn đeo bám. Anh hối thúc bản thân không thể tiếp tục vùi trong nỗi đau nhưng không thể làm theo lý trí. Anh cũng thử đi tìm nguyên nhân của sự đau khổ và nhận ra "không ai hiểu sự việc hơn chính tôi. Tôi đau khổ vì chính tôi, vì tôi sai, vì tôi quá vô dụng".

* Jonghyun hát về nỗi cô đơn trong "Lonely"

Jonghyun (SHINee) Lonely

Jonghyun cũng biết người ngoài sẽ cảm thấy kỳ lạ nếu anh nói mình đau khổ. "Chắc sẽ có người đau khổ hơn tôi, yếu đuối hơn tôi. Nhưng, hình như không phải thế. Trong biết bao con người đang sống, chẳng ai khổ sở bằng tôi, chẳng ai yếu đuối hơn tôi. Thế mà họ cứ bảo tôi phải vui sống. Tôi đã hỏi hàng trăm lần tại sao nhất định phải sống. Đáp án không phải sống vì tôi mà sống vì người khác. Tôi thèm muốn được sống vì chính mình".

Nam ca sĩ cho rằng anh không nên trở thành một ngôi sao, việc làm thần tượng là cội nguồn của sự đau khổ. Anh cầm cự được đến hôm nay là điều không dễ dàng. Trong thư, Jonghyun chia sẻ anh khao khát được động viên, khích lệ: "Còn cần nói thêm gì nữa không? Chỉ cần nói với tôi: 'anh đã rất chăm chỉ, anh làm được như vậy rất tuyệt vời, anh thực sự đã rất cố gắng' ".

Một người bạn giấu tên của Jonghyun tiết lộ trên Dispatch nỗi giằng xé của nam ca sĩ. Anh cho biết 5 năm qua, hai người thường kể cho nhau nghe về khó khăn trong cuộc sống. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là vào ngày 1/12, Jonghyun nói anh rất khổ sở. Người bạn này cho rằng người ngoài chỉ nhìn thấy hào quang của Jonghyun mà không hiểu nỗi khổ của anh đến từ sự nghiệp âm nhạc. "Anh ấy nghĩ mình không thể đạt được như kỳ vọng của người khác. Anh ấy muốn làm tốt hơn nhưng không đủ khả năng. Càng lớn, anh ấy càng cảm thấy đau khổ vì điều đó", bạn của Jonghyun nói.

Tối 18/12, khán giả tập trung tại bệnh viện nơi Jonghyun được đưa đến cấp cứu.

Người bạn của ca sĩ cho biết nếu không có thuốc ngủ, Jonghyun không thể chợp mắt. Anh từng trò chuyện cả đêm cùng Jonghyun, không ngờ đó là lần trò chuyện cuối cùng.

Hôm 18/12, chị của Jonghyun nhận được tin nhắn của em trai với nội dung "Em đã khổ sở đến tận bây giờ rồi. Hãy để em ra đi. Hãy nói rằng em đã vất vả rồi đi. Đây là lời chào cuối cùng". Cô báo cảnh sát. Nam ca sĩ được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại một căn hộ anh thuê ở Cheongdam-dong (quận Gangnam, Seoul). Cảnh sát xác nhận Jonghyun qua đời tối cùng ngày.

Công ty quản lý của Jonghyun cho biết họ lập vị trí riêng cho người hâm mộ tới tiễn biệt nam ca sĩ. Khán giả được mời đến viếng anh tại nhà tang lễ bệnh viện Seoul Asan từ ngày 19/12. Lễ tang nam ca sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 21/12.

Như Anh