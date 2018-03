Bạn gái túc trực bên linh cữu Kim Joo Hyuk

Kim Joo Hyuk tử vong do chấn thương đầu sau tai nạn lật xe / Tài tử quá cố Kim Joo Hyuk và những dự định dang dở

Lễ viếng diễn viên được tổ chức từ 15h (giờ địa phương) ngày 31/10 tại nhà tang lễ Bệnh viện Hyundai Asan ở Seoul, Hàn Quốc.

Lee Yoo Young ôm mặt khóc ở buổi lễ. Công ty quản lý cho biết nữ diễn viên suy sụp, không thể ăn gì khi hay tin dữ. Theo Osen, Lee Yoo Young như thành viên gia đình nam diễn viên, cùng người nhà Joo Hyuk để tang anh. Cô túc trực ở tang lễ bạn trai hai ngày qua.

Lee Yoo Young không rời linh cữu Kim Joo Hyuk. Ảnh: Tvreport.

Lee Yoo Young kém Kim Joo Hyuk 17 tuổi. Hai người có kế hoạch kết hôn vào cuối năm nay. Sinh thời, Kim Joo Hyuk thường bị truyền thông và fan "phàn nàn" vì chưa lấy vợ - trong khi bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất. Sau nhiều năm lận đận tình duyên, anh tìm được niềm vui bên bạn gái kém 17 tuổi. Họ bén duyên khi hợp tác trong Yourself and Yours. Mối tình "chú cháu" này từng là đề tài bàn luận sôi nổi trên diễn đàn Pann, Naver. Kim Joo Hyuk thậm chí bị mỉa mai là "trâu già thích gặm cỏ non". Bất chấp dư luận, tình yêu của họ vẫn tốt đẹp.

Ngoài dự định kết hôn, tài tử qua đời khi còn nhiều dự định dang dở. Tài tử lỡ cuộc hẹn với anh em chí cốt từng sát cánh trong Hai ngày một đêm nhân kỷ niệm 10 năm show phát sóng. Anh không thể hoàn thành những bom tấn điện ảnh ra rạp năm 2018. Trong dự án Rampant - Dạ quỷ vừa hoàn tất khâu casting diễn viên - do Jang Dong Gun và Hyun Bin đóng chính, anh đảm nhận vai khách mời đặc biệt. Hai tác phẩm Heung Bu và Drug War - đều chuẩn bị khởi quay.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc tới viếng Kim Joo Hyuk. Các diễn viên Cha Tae Hyun, Son Hyun Joo, Lee Kwang Soo, Jae Suk... đến lễ tang ngay khi rời đám cưới Song Hye Kyo - Song Joong Ki tối 31/10.

* Nghệ sĩ Hàn Quốc viếng Kim Joo Hyuk

Bạn gái để tang tài tử Kim Joo Hyuk

Các diễn viên Kim Hee Sun, Hyun Bin, Song Il Gook, Jang Na Ra... gửi hoa viếng đồng nghiệp.

Kim Joo Hyuk qua đời do chấn thương đầu sau tai nạn lật xe ngày 30/10. Lễ động quan diễn ra vào sáng 2/11. Diễn viên quá cố được an táng trong phần mộ gia đình.

Diễn viên Son Hyun Joo, Song Ji Hyo (phải) viếng đồng nghiệp. Ảnh: Tvreport.

Kim Joo Hyuk sinh năm 1972, là con trai của cố diễn viên Kim Moo Sung. 20 năm đóng phim, anh lưu dấu ấn qua Hur Jun - The original story, Chuyện tình Prague, Hãy nói yêu em, Những kẻ độc thân, Người hầu gái, Vợ tôi đã kết hôn, Siêu trộm chân dài, Mình thích nhau đi, Reply 1998...

Nghinh Xuân