Asia Argento phủ nhận dùng tiền dàn xếp vụ kiện lạm dụng tình dục

Ngày 21/8, Asia Argento chia sẻ trên E! Online sau khi tờ The New York Times nói cô từng dàn xếp chi trả 380.000 USD cho người cáo buộc cô tấn công tình dục: "Tôi vô cùng sốc và tổn thương khi đọc những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với Bennett. Cách đây vài năm, tôi làm bạn với cậu ấy nhưng đã kết thúc".

Theo Asia Argento, thời gian qua Jimmy Bennett gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng nên tìm cách vòi tiền. Cuối năm ngoái, khi Asia phanh phui vụ lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein, Jimmy tìm đến cô và đòi số tiền lớn, nếu không sẽ tung tin. Anthony Bourdain, bạn trai Asia Argento, sợ những ảnh hưởng tiêu cực mà Jimmy mang đến nên đứng ra thương lượng và đưa 380.000 USD.

"Bennett biết bạn trai tôi, Anthony Bourdain, là một người giàu có và có danh tiếng. Anthony muốn mọi thứ được xử lý riêng và đây cũng là những gì Bennett muốn... Anthony giúp đỡ Bennett về kinh tế với tư cách cá nhân, với điều kiện chúng tôi không còn bị quấy rầy nữa", Asia Argento nói trong thông cáo. Cô khẳng định sẽ tìm đến cơ quan có thẩm quyền nhờ bảo vệ khi cần thiết.

Đáp lại tuyên bố của Asia Argento, người phát ngôn của tờ The New York Times nói: "Chúng tôi tự tin vào tính chính xác trong các báo cáo của mình, dựa trên tài liệu được xác minh và thông qua nhiều nguồn. Điều đáng chú ý là bà Argento, luật sư, công ty quản lý của bà đã được chúng tôi liên hệ liên tục và cho họ bốn ngày để phản hồi câu chuyện trước khi chúng tôi công khai với độc giả".

Hôm 20/8, tờ The New York Times đăng tải những thông tin họ có được từ email nặc danh, trong đó cáo buộc diễn viên, đạo diễn người Italy - Asia Argento - lặng lẽ chi 380.000 USD dàn xếp để Jimmy Bennett không tố cáo cô tấn công tình dục. Theo nội dung trong email, Asia Argento có hành động cưỡng bức Jimmy Bennett khi diễn viên này mới 17 tuổi. Cả hai từng vào vai mẹ con trong phim The Heart Is Deceitful Above All Things.

Asia Argento là con gái của đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng Italy, Dario Argento. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn nhỏ và từng giành hai giải thưởng David di Donatello, tương đương giải Oscar của Italy. Asia cũng từng làm đạo diễn, viết tiểu thuyết và thu âm các ca khúc.

Bạn trai Asia Argento, Anthony Bourdain, tự tử hồi tháng 6. Anthony không chỉ là đầu bếp, người dẫn chương trình, còn là một nhà văn, ngôi sao truyền hình được nhiều người biết đến. Năm 2016, Bourdain ngồi cùng bàn và thưởng thức món bún chả với Obama tại Hà Nội.

Cuối năm ngoái, Asia Argento là một trong 13 phụ nữ đứng ra tố cáo Harvey Weinstein quấy rối tình dục. Hồi tháng 5, tại Liên hoan phim Cannes, Asia Argento có bài phát biểu về làn sóng #MeToo và nói Cannes chính là "vườn săn" của Harvey Weinstein, nơi hắn đi kiếm những con mồi. Asia Argento bị Harvey hãm hiếp năm 1997, khi 21 tuổi. Mối quan hệ của cả hai kéo dài nhiều năm, Harvey dùng tình dục để cho Asia Argento các vai diễn. Asia đã ly hôn và có hai con.