Asia Argento bị sa thải trước tố cáo lạm dụng tình dục

X Factor Italy bắt đầu lên sóng vào ngày 6/9. Theo E! Online, Argento vẫn xuất hiện trong bảy tập vòng thử giọng của chương trình vì đã ghi hình. Ở vòng lên sóng trực tiếp từ ngày 25/10, cô sẽ không tham gia. Variety dự đoán nghệ sĩ Morgan trở lại vị trí giám khảo, thay thế Argento.

Thành viên êkíp sản xuất chia sẻ: "Nếu các cáo buộc Argento lạm dụng tình dục trên New York Times được chứng thực, điều này hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc và giá trị đạo đức chương trình. Do vậy, chúng tôi chấm dứt hợp tác với Asia Argento".

Hôm 20/8, tờ The New York Times đăng tải những thông tin họ có được từ email nặc danh, trong đó cáo buộc diễn viên, đạo diễn người Italy - Asia Argento - lặng lẽ chi 380.000 USD dàn xếp để Jimmy Bennett không tố cáo cô tấn công tình dục. Trước đó, Asia Argento - người tiên phong của phong trào #MeToo - bị Jimmy Bennett, một diễn viên trẻ và ca sĩ nhạc Rock - đệ đơn kiện lên tòa án cuối năm ngoái, nói Asia Argento tấn công tình dục anh trong phòng một khách sạn tại California nhiều năm trước. Jimmy khi đó vừa bước qua tuổi 17, còn Asia 37 tuổi. Đơn kiện viết diễn viên Italy cho Jimmy uống rượu, sau đó chủ động thực hiện các hành vi quan hệ. Cô còn yêu cầu Jimmy chụp nhiều bức ảnh trên giường.

Asia và Jimmy từng vào vai mẹ con trong tác phẩm The Heart Is Deceitful Above All Things, bộ phim Asia Argento vừa đạo diễn vừa đóng chính. Phim xoay quanh mối quan hệ đen tối giữa một cô gái điếm nghiện ma túy với con trai mình. Trong các cuộc phỏng vấn, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều năm qua, cả hai gọi nhau là mẹ - con.

