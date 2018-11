Ariana Grande hủy hôn ước sau bốn tháng hẹn hò

Bạn trai cũ của Ariana Grande đột tử ở tuổi 26 / Ariana Grande đính hôn sau 12 ngày hẹn hò

Theo Us Weekly, Ariana Grande và Pete Davidson hủy hôn ước dịp cuối tuần qua. Nguồn tin nói: "Họ nhận ra chuyện tình cảm diễn ra quá nhanh và quá sớm. Đám cưới đã bị hoãn nhưng họ đang cố gắng để cứu vãn quan hệ. Cả hai vẫn chưa hoàn toàn chia tay".

Ariana Grande và Pete Davidson (trái).

Tình cảm giữa Ariana và Pete gặp trục trặc sau khi bạn trai cũ của nữ ca sĩ - Mac Miller - qua đời ở tuổi 26 vì sốc thuốc. Rapper đoản mệnh hẹn hò Ariana Grande trong gần hai năm. Họ chia tay hồi tháng 5. Ca sĩ hủy các buổi phỏng vấn, biểu diễn trong tháng 9 sau cái chết của Mac Miller.

Ca sĩ No Tears Left to Cry và danh hài Pete Davidson đính hôn hồi tháng 6, chỉ sau 12 ngày hẹn hò. Pete trao cho Ariana chiếc nhẫn đính kim cương trị giá 100.000 USD. Pete Davidson đã chuyển vào ở biệt thự triệu USD của bạn gái tại New York. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh về nhau trên trang cá nhân. Ariana Grande còn thu âm một ca khúc cho album mới, nói về tình yêu của cô và Pete.

Ariana Grande Met Gala 2018 Ariana Grande ở Met Gala hồi tháng 5, sau khi chia tay Mac Miller.

Ariana Grande là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2011, ca sĩ 24 tuổi theo đuổi âm nhạc và ký hợp đồng thu âm với hãng Republic Records, cho ra mắt album Yours Truly. Người đẹp từng nhận các giải thưởng MTV Video Music Award, AMAs, bốn đề cử Grammy... Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Ngày 22/5/2017, đêm diễn tại Manchester (Anh) của Ariana Grande bị đánh bom, khiến 22 người chết và 59 người bị thương. Tháng 8/2017, Ariana Grande từng có kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam nhưng sau đó thông báo hủy show, lấy lý do sức khoẻ.

Pete Davidson là diễn viên, danh hài người Mỹ. Anh tham gia chương trình Saturday Night Live và đóng nhiều show của MTV như Guy Code, Wild ’n Out, Failosophy...

Minh Anh