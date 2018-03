Ariana Grande hát sung ở Bắc Kinh sau khi hủy show tại Việt Nam

Ariana Grande hủy show ở TP HCM sát giờ diễn / Fan Việt bức xúc khi Ariana Grande bất ngờ hủy show

Tối 26/8, ca sĩ người Mỹ có buổi biểu diễn tại sân khấu LeSports Center, Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo kênh Metro Radio của Bắc Kinh, đêm nhạc diễn ra sôi động, khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Trong đêm nhạc, Ariana Grande biểu diễn khoảng 20 bài hát như Problem, Into you, Dangerous woman... Cô khoe khả năng làm chủ sân khấu cùng kỹ thuật chinh phục các nốt cao. Khi trình bày bản Ballad Thinking about you, cô ngồi bệt xuống sân khấu để hát và khiến khán giả vỗ tay ở những đoạn cao trào. Ở một số tiết mục khác, giọng ca 9x vừa hát live vừa nhảy và vẫn giữ được cột hơi ổn định. Sân khấu được dàn dựng quy mô với ba màn hình LED.

Theo The Beijinger, giá vé của chương trình dao động từ 380 đến 1.680 nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu đến gần 6 triệu đồng). Sự kiện là đêm nhạc đầu tiên tại Trung Quốc của Ariana Grande trong chuỗi liveshow Dangerous woman. Cô tiếp tục biểu diễn tại Thượng Hải và Quảng Châu ngày 28 và 30/8.

Trước đó, Ariana Grande hủy show ngày 23/8 tại Việt Nam vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Khán giả mua vé xem đêm diễn của Ariana Grande đa số tức giận vì không nhận được thông báo nào từ ban tổ chức, họ chỉ biết thông tin qua báo chí, khi đã đứng đợi trước cửa Sân vận động Quân khu 7 ở TP HCM. Giá vé của show dao động từ 800.000 đồng tới 5 triệu đồng. Ban tổ chức hứa hoàn tiền từ đầu tháng 9.

Trước Việt Nam, Ariana Grande cũng khiến khán giả Hàn Quốc nổi giận vì tới nước này quá muộn. Cô đến sân bay chỉ vài giờ trước đêm diễn, không tổng duyệt hay gặp gỡ người hâm mộ. Sau khi diễn xong, Ariana Grande lập tức rời Hàn Quốc. Khán giả xứ kim chi cho rằng đó là hành động thiếu tôn trọng và coi thường họ nên kêu gọi tẩy chay ca sĩ Mỹ.

