Anne Hathaway và chồng dự lễ cưới Jessica Chastain ở Italy

Nhan sắc Anne Hathaway trên màn ảnh qua 16 năm / Anne Hathaway lần đầu đóng phim quái vật

Anne Hathaway mặc váy hoa, đi giày xanh khi đến dự tiệc của Jessica Chastain. Cô đi cùng chồng, Adam Shulman.

Anne Hathaway cùng chồng dự tiệc ở Italy. Ảnh: Rex.

Tại buổi tiệc, Jessica Chastain mặc váy đỏ, khoác tay chú rể. Jessica Chastain (40 tuổi) dự kiến tổ chức đám cưới với Gian Luca Passi de Preposulo (34 tuổi) tại Italy vào cuối tuần này. Cả hai gặp nhau vào năm 2012, khi Gian còn đảm nhận chức Giám đốc quan hệ công chúng cho Armani.

Theo FWN, đám cưới của ngôi sao Interstellar sẽ diễn ra tại biệt thự của chồng cô ở gần Carbonera. Bạn diễn Al Pacino của Jessica Chastain được cho là người sẽ đưa cô dâu vào lễ đường. Bố diễn viên xinh đẹp qua đời năm 2013.

Jessica Chastain và chồng sắp cưới. Ảnh: Rex.

Anne Hathaway và Jessica Chastain gặp gỡ và trở thành bạn sau khi tham gia phim Interstellar của đạo diễn Christopher Nolan năm 2013. Cả hai cũng từng xuất hiện trong các bộ phim tài liệu Letters to Jackie: Remembering President Kennedy (2013) và The First Monday in May (2016).

Jessica Chastain là "bông hoa nở muộn" ở Hollywood. Cô gây ấn tượng trong các bộ phim được đánh giá cao như The Tree of Life, Lawless hay Take Shelter... và đã có trong tay hai đề cử Oscar dù chỉ nổi lên từ năm 2011. Năm 2012, tạp chí Time cũng đưa Jessica Chastain vào danh sách “100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới”.

Minh Anh