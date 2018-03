Angelina Jolie xăm hình ý nghĩa gắn kết vợ chồng trước khi ly hôn

Mới đây, những hình ảnh về buổi xăm mình của Angelina Jolie tại Campuchia năm 2016 được tiết lộ. Ngôi sao nổi tiếng xăm thêm biểu tượng ở lưng khi cô cùng Brad Pitt có mặt tại Campuchia quay phim" First They Killed My Father".