Angelina Jolie vẫn ổn sau ồn ào phân chia quyền chăm con với Brad Pitt

Brad và Angelina có thể cải thiện tình cảm sau thời gian căng thẳng / Angelina Jolie chỉ trích Brad Pitt để lộ giấy tờ tòa án

Ngày 15/6, nguồn tin của People khẳng định Angelina Jolie không bị ảnh hưởng nhiều sau những khó khăn gặp phải khi giải quyết chuyện phân chia quyền nuôi con với Brad Pitt. “Angie vẫn ổn và tập trung vào công việc của mình. Cuối tuần này, cô ấy sẽ đi làm nhiệm vụ ở Liên Hiệp Quốc nhân Ngày Tị nạn Thế giới. Bọn trẻ rất tự hào về mẹ chúng. Cô ấy dạy con chỉ nên quan tâm những điều khác, không nên quá để ý tới những rắc rối”, nguồn tin chia sẻ. Minh tinh đi công tác một mình, các con của cô phân chia thời gian ở cùng Brad Pitt và bố mẹ đỡ đầu.

Brad Pitt và Angelina Jolie chưa hoàn tất thủ tục ly hôn sau hai năm chia tay. Ảnh: WireImage.

Về phía Brad Pitt, anh vui hơn trước quyết định mới của toà án. “Anh ấy đã có lại năng lượng. Thỉnh thoảng bọn trẻ qua ngủ với Brad”, nguồn tin kể. Diễn viên 54 tuổi chuẩn bị quay bộ phim Once Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino, đóng cùng Leonardo DiCaprio. Trong thời gian chờ phim khởi quay, Brad Pitt chủ yếu ở London để gặp sáu con. Angelina Jolie đang thuê nhà tại đây, tiện cho việc quay phim Maleficent 2.

Hôm 12/6, tờ The Blast đưa ra giấy tờ chi tiết về thỏa thuận chăm con vào mùa hè giữa Jolie và Pitt. Trong đó, Tòa Thượng thẩm Los Angeles tuyên bố việc sáu con của cặp sao không được tiếp xúc nhiều với cha là điều không tốt. Tòa án xác định sáu đứa trẻ an toàn khi ở bên bố và chúng nên duy trì mối quan hệ gắn bó với cả bố và mẹ. Duy chỉ có Maddox được lựa chọn ở cùng ai vì đã đủ 16 tuổi. Đại diện của Angelina Jolie sau đó gửi thông cáo tới People, bày tỏ sự tức giận khi Brad Pitt để lộ phán quyết của tòa án ra ngoài.

* Angelina Jolie đưa con đi sự kiện

Mẹ con Angelina Jolie trên thảm đỏ

Theo văn bản của tòa, các buổi thăm con của Brad Pitt sẽ có sự xuất hiện của nhà tâm lý học. Angelina Jolie phải tạo điều kiện cho chồng cũ gần con, mua điện thoại cho bọn trẻ liên lạc thường xuyên với bố. Cô không được can thiệp vào nội dung tin nhắn hay các cuộc trò chuyện.

Angelina Jolie và Brad Pitt đệ đơn ly hôn từ tháng 9/2016 nhưng sau gần hai năm vẫn chưa hoàn tất thủ tục vì tranh chấp quyền nuôi con. Trong thỏa thuận tạm thời, Angelina có quyền nuôi sáu con, trong khi Brad được đến thăm theo lịch. Phiên xét xử ly hôn tiếp theo của cặp sao diễn ra ngày 13/8.

Minh Anh