Angelina Jolie và Jennifer Aniston cùng công bố giải thưởng Quả Cầu Vàng

Ngày 4/1, tờ Us Weekly đưa tin Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Helen Mirren, Emma Stone nằm trong số các sao lên sân khấu xướng tên giải thưởng Quả Cầu Vàng 2018.

Angelina Jolie và Jennifer Aniston sẽ cùng xuất hiện tại Quả Cầu Vàng năm nay.

Angelina Jolie và Jennifer Aniston hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, kể từ sau ồn ào Angie là người thứ ba trong mối quan hệ giữa Jennifer và Brad. Tuy nhiên, năm nay lễ trao giải sẽ tập trung vào việc tôn vinh nữ quyền, ủng hộ phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy) và Time's Up (Đã đến lúc) nên ban tổ chức cho rằng sự đoàn kết giữa Angelina Jolie và Jennifer Aniston sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.

Angelina Jolie và Jennifer Aniston đều là những người đấu tranh bảo vệ nữ quyền ở Hollywood. Ngôi sao phim Friends mới đây đã ủng hộ 500.000 USD cho quỹ của chiến dịch Time's Up, nhằm hỗ trợ những phụ nữ là nạn nhân của lạm dụng tình dục ở nơi làm việc. Trong khi đó, Angelina Jolie chia sẻ trên The New York Times cô từng bị Harvey Weinstein sàm sỡ ở phòng khách sạn vào cuối những năm 1990. "Thái độ như vậy với phụ nữ ở bất cứ lĩnh vực, đất nước nào là không thể chấp nhận được", cô khẳng định.

Chiến dịch Time's Up được nhiều nữ diễn viên ở Hollywood ủng hộ. Họ thống nhất mặc đồ đen lên thảm đỏ Quả Cầu Vàng vào ngày 7/1 tới.

Brad Pitt và Jen Aniston tại Emmy Awards 2000

Jennifer Aniston và Brad Pitt là đôi tình nhân vàng một thuở của Hollywood. Cặp sao hẹn hò lần đầu năm 1998. Đám cưới diễn ra ở Malibu, California, Mỹ ngày 29/7/2000. Họ công bố ly thân tháng 1/2005. Tháng 3 cùng năm, Jennifer đệ đơn ly hôn lên Tòa thượng thẩm Los Angeles, Mỹ. Lý do được đưa ra là "những khác biệt không thể hòa giải".

Khi đó, nhiều người cho rằng Angelina Jolie là kẻ xen vào hạnh phúc nhà Brad - Jen. Tuy nhiên, Brad Pitt sau này chia sẻ anh và Jennifer từ lâu đã lâm vào bế tắc trước khi tan vỡ.

Nhiều năm sau đó, Jennifer Aniston và Angelina Jolie luôn được đặt lên bàn cân trong mối quan hệ với Brad Pitt. Nhiều người vẫn đứng về "phe Jen" với nhiều nuối tiếc. Brad Pitt và Angelina Jolie đang trong quá trình ly hôn còn Jennifer Aniston kết hôn Justin Theroux.

Minh Anh