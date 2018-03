Angelina Jolie và Brad Pitt đi nghỉ ngắn ngủi ở Việt Nam

Angelina Jolie: 'Tôi thích Brad Pitt bây giờ hơn thời mới quen' / Angelina Jolie không ngại cảnh khỏa thân trong phim mới

Chiều 21/12, thông tin Angelina Jolie và Brad Pitt tới Việt Nam xuất hiện trên mạng xã hội. Theo một nguồn tin riêng của VnExpress, cặp sao đã đặt thủy phi cơ để đi tham quan Hạ Long hôm 20/12. Sau khi thăm thú, cả hai về Hà Nội và nghỉ một đêm ở khách sạn Metropole. Angelina Jolie và Brad Pitt đã có chuyến đi chơi vòng quanh phố cổ và một số địa điểm ở thủ đô vào tối qua và sáng nay. Cả hai trả phòng khách sạn vào trưa 22/12.

Brad Pitt và Angelina Jolie (phải) cười rạng rỡ ở Hạ Long hôm 20/12. Ảnh: Indochina Sails.

Phi công riêng của thủy phi cơ chỉ biết thông tin có hai khách Vip đặt máy bay mà không được biết bất cứ thông tin nào. Trong suốt chuyến bay, anh cũng không được phép quay lại nhìn mặt hai vị khách mà mình phục vụ. Trong chuyến đi này, Angelina Jolie và Brad Pitt đến Việt Nam nhưng không đưa các con đi cùng.

Hồi giữa tháng 12, Angelina Jolie và Brad Pitt có mặt tại Campuchia và thoải mái đi chợ cùng nhau. Minh tinh Hollywood được mô tả là quá gầy khi xuất hiện tại quốc gia láng giềng của Việt Nam. Cặp sao có mặt tại Campuchia để quay bộ phim First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia mà Angelina Jolie làm đạo diễn.

Brad Pitt và Angelina Jolie cưỡi xe máy dạo phố Sài Gòn vào năm 2006 trong lần đầu tiên tới Việt Nam. Ảnh: Us.

Đây là lần thứ tư của Angelina Jolie và lần thứ ba Brad Pitt tới Việt Nam. Lần đầu tiên họ đến mảnh đất hình chữ S là khi còn đang yêu nhau vào năm 2006. Lúc đó, cả hai thăm thú TP HCM trên chiếc xe máy. Lần thứ hai khi Angelina Jolie tới Việt Nam là lúc nhận nuôi Pax Thiên vào năm 2007. Lần thứ ba và cũng là lần ồn ào nhất là hồi cặp sao dẫn Pax Thiên cùng các con về thăm quê và nghỉ dưỡng ở Côn Đảo năm 2011.

Minh Anh