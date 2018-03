Angelina Jolie từng hy vọng cứu vãn hôn nhân với Brad Pitt

Brad Pitt muốn hoàn tất thỏa thuận quyền nuôi con với Jolie / Brad Pitt xuất hiện gầy gò sau nhiều tháng ở ẩn

Ngày 4/12, Angelina Jolie xuất hiện trong chương trình Awards Chatter của tờ The Hollywood Reporter. Trong cuộc trò chuyện, diễn viên 42 tuổi nói cô từng nghĩ bộ phim By the Sea đóng cùng Brad Pitt năm 2016 có thể cứu vãn hôn nhân của họ.

Angelina Jolie và Brad Pitt trong phim "By the Sea", bộ phim về khủng hoảng hôn nhân.

“Chúng tôi đã làm việc rất ăn ý. Tôi muốn cả hai làm việc nghiêm túc bên nhau. Tôi nghĩ đó sẽ là cách tốt để đôi bên giao tiếp. Xét ở một khía cạnh nào đó thì cũng hiệu quả và chúng tôi học được vài điều. Nhưng có những thứ nặng nề xuất hiện và nguyên nhân không phải vì bộ phim”, Angelina Jolie nói.

“Nghệ thuật có thể là thứ chữa lành vết thương, cũng có thể làm cho mọi thứ khó khăn hơn. Tôi không biết nữa. Tôi vui vì chúng tôi làm phim đó cùng nhau. Dù tác phẩm không giải quyết được những vấn đề nhất định nhưng chúng tôi có giao tiếp khi cần thiết”, bà mẹ sáu con trải lòng.

Angelina Jolie cũng thú nhận các nhân tố khác đã dẫn họ tới việc ly hôn. “Chỉ trong một thập niên, tôi mất mẹ. Tôi cắt bỏ tuyến vú, vì lo sợ ung thư buồng trứng nên tôi cũng làm phẫu thuật. Và nhiều thứ khác nữa xảy đến trong đời tôi”, cô kể.

* Trailer phim "By the Sea"

Trailer có phụ đề Việt của phim 'By the Sea'

By the Sea lấy bối cảnh tại Pháp những năm 1970, khi vũ công Vanessa (Angelina Jolie) và người chồng Roland (Brad Pitt) có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Họ quyết định đi nghỉ ở một ngôi làng yên tĩnh nằm ven biển nước Pháp nhằm hâm nóng tình cảm. Tại đây, họ gặp một đôi vợ chồng mới cưới và có những trải nghiệm khó khăn bên những người bạn mới. Chuyến đi làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Vanessa và Roland. Tác phẩm sau khi ra rạp không được khán giả đón nhận.

Angelina Jolie nộp đơn xin ly hôn Brad Pitt tháng 9/2016, lấy lý do “những khác biệt không thể dung hòa”. Vụ việc xảy ra sau vụ cãi vã của cô và Brad Pitt trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ. Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn vì không thống nhất được chuyện phân chia quyền nuôi sáu con: Maddox (16 tuổi), Pax Thiên (14 tuổi), Zahara (12 tuổi), Shiloh (11 tuổi), Vivienne và Knox (9 tuổi).

Minh Anh