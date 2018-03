Angelina Jolie: 'Tôi và Brad Pitt mãi mãi là một gia đình'

Jolie cho phép Brad Pitt gặp con dịp Giáng sinh / Jolie tố Brad Pitt tìm cách giữ bí mật chuyện bạo hành con

Angelina Jolie tham gia cuộc phỏng vấn với tờ BBC nhân dịp ra mắt bộ phim First They Killed My Father và chia sẻ về cuộc sống riêng.

Angelina Jolie xúc động khi nói về chuyện chia tay Brad Pitt

Phóng viên Yalda Hakim đề cập câu chuyện phim có phần tương đồng với cuộc sống của minh tinh ở sự mất mát và hỏi cô về vụ ly hôn. Angelina Jolie thở dài trước khi trả lời và cho rằng đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn. "Chúng tôi là một gia đình và sẽ mãi như vậy", nữ diễn viên nói. Theo BBC, Angelina Jolie mắt ngấn lệ và kìm giữ cảm xúc khi nói.

Angelina Jolie xuất hiện tại Campuchia ngày 18/2. Ảnh: Netflix.

Angelina Jolie nói về cách cô đối mặt với những căng thẳng của cuộc chia tay: "Mối quan tâm của tôi tập trung vào bọn trẻ và tìm cách vượt qua mọi chuyện. Tôi đối mặt với việc phải tìm ra cách khiến tất cả trở nên mạnh mẽ và gắn kết với nhau hơn".

Các con của cặp sao cũng gặp khó khăn trước chuyện bố mẹ ly hôn, một vài đứa trẻ phải ngủ cùng mẹ để được trấn an tinh thần. Angelina Jolie kể rằng điều đầu tiên cô nghĩ vào mỗi sáng khi tỉnh dậy là làm sao có thể vượt qua một ngày dài. Qua vài tháng, mẹ con ngôi sao 41 tuổi dần ổn định tinh thần hơn.

Minh tinh Hollywood và các con lần đầu công khai xuất hiện kể từ vụ ly hôn tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Netflix.

Angelina Jolie cũng chia sẻ về kế hoạch của bản thân trong 5 năm tới: "Lúc ấy, các con tôi đều đã bước vào tuổi thanh thiếu niên. Tôi hy vọng mình vẫn đứng vững. 5 năm tới, tôi muốn được du lịch vòng quanh thế giới, thăm các con và mong chúng hạnh phúc, làm những điều thú vị".

Ngày 18/2, Angelina Jolie đưa sáu con - Maddox (15 tuổi), Pax Thiên (13 tuổi), Zahara (12 tuổi), Shiloh (10 tuổi) và cặp song sinh Vivienne, Knox (8 tuổi) - tới Siem Reap để gặp nhà vua Campuchia. Trong cuộc gặp báo chí sau khi diện kiến đức vua Norodom Sihamoni, diễn viên Maleficent nói rằng Campuchia như quê hương thứ hai của cô và khẳng định Maddox rất hạnh phúc khi được trở về quê nhà.

Angelina Jolie và sáu con ra mắt phim ở Campuchia

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt ngày 19/9/2016. Nguyên nhân được cho là tài tử có hành vi bạo lực với con trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ nhưng phía Brad phủ nhận.

Minh Anh