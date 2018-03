Angelina Jolie: 'Tôi thấy dấu hiệu tuổi tác khi ngắm mình trong gương'

Brad Pitt dần ổn định sau gần hai năm chia tay Angelina Jolie / Sao hạng A trong lần đầu đặt chân lên thảm đỏ Oscar

Trong buổi phỏng vấn mới đây với tạp chí InStyle về chủ đề sắc đẹp và tuổi tác, Angelina Jolie tâm sự: "Khi nhìn vào gương, tôi thấy mình giống mẹ, giống bà mình, đó là dấu hiệu cảnh báo với tôi. Tôi nhận ra mình già đi nhưng yêu điều đó. Bởi nó có nghĩa là tôi đang sống. Tất nhiên, chẳng ai thích những vết nám xuất hiện sau sinh đẻ, đó là điều chắc chắn. Tôi thấy những khiếm khuyết trên cơ thể mình nữa. Nhưng cái tôi thấy không chỉ đơn thuần là vóc dáng hay vẻ ngoài. Tôi thấy được cả gia đình khi nhìn vào gương mặt mình".

Angelina Jolie trong lễ trao giải Critics' Choice Award đầu tháng 1. Ảnh: People.

Angelina cho biết hồi trẻ cô rất nổi loạn. Cô từng dùng bút dạ để nhuộm tóc thành màu xanh cho đúng mốt thời đó. Gần đây, mỗi khi xuất hiện, cô thường trang điểm đơn giản. Nữ diễn viên tự làm đẹp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chuyên gia. Cô thường chọn điểm nhấn ở đôi môi hoặc mắt.

Angie thích ngắm con gái Zahara mượn đồ trang điểm của mình để chơi cùng bạn bè. Nữ diễn viên chỉ có son, chì kẻ mắt và mascara nên phải mua thêm một bộ đồ make-up để Zahara có thêm đồ chơi. "Tôi mua rất nhiều đồ, đặc biệt cho Zahara. Con bé thích trải nghiệm những thứ khác nhau", cô nói.

Nữ diễn viên 42 tuổi khá lo lắng về áp lực mạng xã hội với trẻ em. Cô cho biết các con mình không dùng mạng xã hội nhiều. Angelina Jolie mong muốn chúng biết nhận ra bản thân đang muốn điều gì thay vì bị ảnh hưởng bởi những yêu cầu của người xung quanh. Angelina tâm sự: "Hồi nhỏ, mỗi khi thấy tôi buồn, mẹ thường bảo: 'Hãy để mẹ xem tâm hồn con'. Câu đó có nghĩa: 'Hãy cho mẹ biết tâm trạng của con là gì? Con đang giận à? Hãy bày tỏ với mẹ nào'. Tôi mong đó sẽ là cách mình dạy con: Luôn đặt tâm hồn lên trên hết, tìm kiếm bản thân và nhận biết mình là ai".

Angelina Jolie nộp đơn xin ly hôn Brad Pitt tháng 9/2016, sau hai năm làm đám cưới và 12 năm bên nhau. Cặp sao vướng vào cuộc chiến giành quyền nuôi sáu con - Maddox (16 tuổi), Pax Thiên (14 tuổi), Zahara (13 tuổi), Shiloh (11 tuổi) và cặp song sinh 9 tuổi - Vivienne, Knox. Họ đạt thỏa thuận tạm thời về phân chia quyền nuôi con vào tháng 12/2016. Angelina Jolie chăm sóc con còn Brad Pitt thỉnh thoảng thăm nom. Đầu năm 2017, Angelina mua lại biệt thự của Cecil B. DeMille với giá 24 triệu USD, gần nhà Brad Pitt, để các con được gặp bố nhiều hơn.

Đầu năm nay, có tin đồn Angelina đang hẹn hò nhà thơ Campuchia có tên PraCh Ly. Cả hai được cho là quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của Loung Ung - nhà hoạt động nhân quyền người Campuchia, tác giả cuốn First They Killed My Father mà Angelina Jolie chuyển thể thành phim. Đại diện của minh tinh bác bỏ tin đồn. Người này cho biết hai người chỉ là bạn và mối quan tâm lớn nhất của nữ diễn viên hiện là các con.

