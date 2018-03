Angelina Jolie: ‘Tôi không thích độc thân’

Angelina Jolie đưa các con đi siêu thị giá rẻ / Brad Pitt bị kiện cướp ý tưởng thiết kế ánh sáng lâu đài

Sáng 3/9, tờ Telegraph đăng tải bài phỏng vấn mới nhất với Angelina Jolie, khi cô đang quảng bá bộ phim First They Killed My Father ở Mỹ. Thời điểm này cũng đánh dấu tròn một năm chuyện chia tay của Brad Pitt và Angelina Jolie xảy ra.

Đầu tháng 9 đánh dấu tròn một năm Jolie và Pitt chia tay.

“Thật khó khăn. Tôi không thích độc thân. Đó không phải điều tôi mong muốn. Chẳng có gì tốt đẹp trong chuyện đó cả. Tôi đã có một năm vô cùng khó khăn về cảm xúc và cả vấn đề sức khoẻ”, Angelina Jolie nói.

Angelina Jolie thừa nhận phải một thời gian dài cô không quảng bá bộ phim nào, vì vậy việc phải đứng ra lo liệu cho First They Killed My Father không dễ dàng gì. “Thời điểm này, tôi hơi xấu hổ bởi từ sâu thẳm, tôi không còn mạnh mẽ như trước đây”, Jolie thổ lộ.

Angelina Jolie trả lời phỏng vấn BBC

Angelina Jolie cũng nói về hai ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và buồng trứng nhằm ngăn ngừa ung thư cách đây bốn năm: “Tôi hạnh phúc vì mình không bị ung thư và nếu có bị, nó cũng sẽ muộn hơn vài năm. Đổi lại, tâm trạng của tôi rất tốt. Đôi khi, tôi cảm giác cơ thể mình như vừa bị đánh, nhưng tôi cố gắng cười càng nhiều càng tốt”.

Angelina cùng các con tại sự kiện công chiếu phim ở Colorado ngày 2/9.

Trong ngày 2/9, Angelina Jolie đưa sáu con tham dự Telluride Film Festival ở Colorado, Mỹ trong buổi công chiếu phim First They Killed My Father. Cô xuất hiện trên thảm đỏ cùng các con, tác giả Loung Ung và hai diễn viên chính - Sareum Srey Moch, Kimhak Mun.

First They Killed My Father sẽ được chiếu trên Netflix từ ngày 15/9.

