Angelina Jolie quay lại công việc sau ồn ào ly hôn Brad Pitt

Mẹ con Angelina Jolie đi chơi dịp năm mới / Angelina Jolie và Brad Pitt tìm được tiếng nói chung

Theo The Hollywood Reporter, Angelina Jolie sẽ không quay lưng với kinh đô điện ảnh Hollywood như nhiều tin tức trước đây. Thay vào đó, cô đang cân nhắc làm đạo diễn một số bộ phim và đang trong giai đoạn thương thảo đóng tác phẩm Maleficent 2 trong năm 2017.

* Video: Angelina Jolie trả lời phỏng vấn BBC

Angelina Jolie quay lại với công việc sau ồn ào ly hôn Brad Pitt

Bộ phim mới nhất Angelina Jolie đảm nhận vai trò đạo diễn là First They Killed My Father, ra mắt tại Campuchia từ ngày 18/2. Trong năm 2017, nhiều dự án mới được Angelina Jolie lên kế hoạch thực hiện tại Mỹ, trong đó có hai tác phẩm lớn của Universal: Catherine the Great and Potemkin: The Imperial Love Affair và The Spy Who Loved - tác phẩm về thế giới gián điệp thời kỳ Chiến tranh Thế giới II, dựa trên nội dung cuốn sách năm 2012 của Clare Mulley.

Angelina Jolie xuất hiện tại Campuchia hôm 19/2.

Lần gần đây nhất Angelina Jolie đảm nhận vai trò diễn viên là khi cô đóng By the Sea cùng Brad Pitt. Bộ phim này cũng do cô đạo diễn.

Angelina Jolie lên kế hoạch công việc dồn dập sau một thời gian dài nghỉ ngơi vì chuyện ly hôn Brad Pitt. Trong cuộc phỏng vấn với BBC khi quảng bá phim tại Campuchia mới đây, Angelina Jolie nói rằng cô đang tìm cách để đảm bảo cả gia đình luôn mạnh mẽ và gần gũi nhau hơn.

Minh Anh