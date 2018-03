Angelina Jolie phủ nhận dùng tiền thử phản ứng trẻ em

Jolie bị chỉ trích 'tàn nhẫn' khi tuyển diễn viên nhí ở Campuchia / Angelina tiết lộ bị liệt cơ mặt và cuộc sống sau chia tay Brad Pitt

Ngày 29/7, chia sẻ với tờ Huffington Post, nữ diễn viên phủ nhận cách tuyển diễn viên bị chỉ trích trong quá trình làm phim First They Killed My Father ở Campuchia. Theo bài phỏng vấn ngày 26/7 trên Vanity Fair, Angelina Jolie đặt ra bài kiểm tra cho một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Người xét tuyển đưa một số tiền nhỏ, buộc chúng phải trình bày thuyết phục lý do cần tiền. Nếu không thể nói, người xét tuyển sẽ thu lại khoản tiền ấy.

* Angelina Jolie làm phim về trẻ em Campuchia dưới ách Khmer Đỏ

Phim của Angelina Jolie tái hiện thời Khmer Đỏ Theo Jolie, bài báo trên Vanity Fair đã diễn đạt sai ý cô. "Đó là một bài tập luyện ứng biến dựa trên một cảnh trong phim, chứ không có chuyện lấy tiền của lũ trẻ. Tôi rất buồn khi chi tiết này bị viết như thể đó là chuyện có thật. Tôi sẽ rất tức giận nếu chuyện đó xảy ra", minh tinh chia sẻ.

Jolie cho biết mọi biện pháp đều được thực hiện để đảm bảo sự an toàn, thoải mái và sức khỏe của những đứa trẻ trong phim, từ lúc thử vai đến quá trình sản xuất phim và cả hiện tại. "Bố mẹ, những người giám hộ, tổ chức đối tác phi chính phủ và các bác sĩ đều có mặt mỗi ngày để cung cấp những gì cần thiết", cô nói. Trên Huffington Post, Rithy Panh - nhà sản xuất của phim - cũng khẳng định những diễn viên nhí có điều kiện sinh hoạt tốt.

Angelina Jolie trên trường quay.

First They Killed My Father do Angelina Jolie đạo diễn, quay ở Campuchia - nơi cô nhận nuôi con trai Maddox và được công nhận là công dân danh dự. Phim chuyển thể từ First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers - hồi ký chiến tranh của Loung Ung - nhà văn kiêm nhà hoạt động xã hội người Campuchia .

Câu chuyện được viết từ những sự kiện có thật khi tác giả còn là một chiến binh nhí trong thời kỳ Khmer Đỏ thống trị đất nước Campuchia. Phim chiếu ở Campuchia ngày 18/2 và sẽ được đài Netflix phát sóng trong năm nay.

Ân Nguyễn