Angelina Jolie phác thảo cuộc sống 10 năm tới

Angelina Jolie phản đối chính sách nhập cư của Donald Trump / Brad Pitt phủ nhận tin đồn vào trại cai nghiện

Ngày 27/3, tờ Hello đăng tải cuộc phỏng vấn với Angelina Jolie. Đạo diễn của First They Killed My Father chia sẻ về gia đình mình trong 10 năm tới: "Tôi tưởng tượng mình sẽ dành thời gian đi từ nước này sang nước khác để thăm các con. Tôi mong chúng sống ở khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ một vài đứa sẽ thích công việc mang tính quốc tế như tôi đã làm và tôi mong được cộng tác với chúng. Tôi hy vọng mình ít làm việc liên quan tới phim ảnh, tập trung nhiều hơn cho gia đình và các nhiệm vụ ở nước ngoài".

* Khoảnh khắc của Angelina Jolie và sáu con

Angelina Jolie: 'Tôi hạnh phúc khi nghe Zahara cười'

Angelina Jolie cũng tiết lộ điều khiến cô hạnh phúc lúc này rất đơn giản. "Đó là tiếng cười của Zahara. Con bé là một trong những người cười bằng cả cơ thể - hoàn toàn cởi mở và đầy niềm vui".

Minh tinh Maleficent nói rằng cô không sợ khi tuổi già tìm đến. "Suốt những năm trước, tôi chỉ tập trung vào vấn đề sức khỏe và nuôi dưỡng con cái. Giờ đây tôi hạnh phúc vì mình được khỏe mạnh và trên tất cả, bọn trẻ khỏe mạnh. Chẳng có gì phải sợ cả", Angelina chia sẻ.

Angelina Jolie mong các con sẽ sống ở nhiều nước trên thế giới.

Sau một thời gian tránh truyền thông vì chuyện ly hôn Brad Pitt, giờ đây Angelina Jolie tham gia nhiều cuộc phỏng vấn để quảng bá cho công việc và bộ phim mới. Cô cũng đang dàn xếp chuyện ly hôn với Brad Pitt. Hồi giữa tháng 3, hai ngôi sao có cuộc gặp đầu tiên để bàn về chuyện chăm sóc con cái sau khi chia tay.

Minh Anh