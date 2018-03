Angelina Jolie mặc váy ren xuyên thấu đưa con đi chợ

Hồi đầu tháng 12, Angelina Jolie xuất hiện trong chương trình Awards Chatter của tờ The Hollywood Reporter và nói cô từng hy vọng khi cùng Brad Pitt đóng phim "By the Sea" sẽ giúp cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai vẫn chia tay.