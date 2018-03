Angelina Jolie mặc váy quây, khoe vai trần

Sau khi rời Liên hoan phim Toronto, mẹ con Angelina Jolie về Mỹ tham dự buổi công chiếu phim "First They Killed My Father" tại New York, ngày 14/9. Cả sáu con của diễn viên 42 tuổi - Maddox, Pax Thiên, Shiloh, Zahara, Knox, Vivienne - đều lên thảm đỏ ủng hộ mẹ.