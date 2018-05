Angelina Jolie đưa các con đi xem phim mới về Lara Croft

Alicia Vikander - đả nữ mới ở Hollywood / Angelina Jolie: 'Tôi thấy dấu hiệu tuổi tác khi ngắm mình trong gương'

Theo People, Angelina Jolie muốn các con một lần được xem nhân vật cô từng hóa thân ở series về nàng Lara Croft. Cô mặc váy, áo khoác màu đen, đeo kính đen cùng bốn con - Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox - vào rạp. Hai con trai lớn, Maddox và Pax Thiên, không đi cùng.

Angelina Jolie mặc đồ đen, vào rạp cùng các con. Ảnh: Backgrid.

Cách đây gần 15 năm, Angelina Jolie cũng từng gắn bó với nhân vật chính trong phim qua hai tác phẩm Lara Croft: Tomb Raider (2001) và The Cradle of Life (2003). Tomb Raider mới do Alicia Vikander đóng chính.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Alicia Vikander nói cô học nhiều điều từ Angelina Jolie, đồng thời muốn mang đến nét mới mẻ cho nhân vật từng gắn liền với minh tinh. "Tôi nghĩ cô ấy là một diễn viên tuyệt vời và tôi đang học theo, để trở thành một nhà làm phim, một nhà sản xuất. Nhưng tôi nhận vai diễn này vì muốn làm gì đó mới mẻ", diễn viên Thụy Điển thổ lộ.

* Alicia Vikander tập luyện cho vai Lara Croft

Alicia Vikander - quá trình tập luyện cho vai Lara Croft

Thùy Liên