Angelina Jolie đưa bốn con đi xem phim trước phiên xử ly hôn

Angelina Jolie hiện tham gia "Maleficent 2" của Disney, còn Brad Pitt góp mặt trong "Once Upon a Time in Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino. Gần đây, vụ ly hôn của hai ngôi sao hàng đầu Hollywood diễn biến xấu. Họ được cho là đang tìm cách chiếm lợi thế trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Phiên xử tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 21/8.